Llegó la hora de la verdad para Boca Juniors. Desde las 19.30, en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, enfrentará a Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana con un objetivo claro: cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales. Lo acompañarán unos 40.000 hinchas xeneizes, según Migraciones de Colombia, y en juego hay 10 millones de dólares para el campeón.

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El gol de Boca

Horario, TV y árbitro de la final

Horario: 19.30 (hora argentina).

Estadio: Metropolitano de Barranquilla, que reabre tras nueve meses de remodelación y ahora tiene capacidad para 65.000 espectadores.

TV: DSports y ESPN (a través de Disney+).

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte.

Qué se lleva el campeón de la Copa Sudamericana

El ganador recibirá 10 millones de dólares, frente a los 2,5 millones del subcampeón. También jugará la Recopa Sudamericana 2027 ante el campeón de la Copa Libertadores, que saldrá en siete días de la final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Además, se asegurará un lugar directo en la fase de grupos de la próxima Libertadores. En el caso de Boca, esa plaza ya está garantizada por el torneo local.

El camino de Boca hasta la final

Boca llegó a la Copa Sudamericana después de quedar detrás de Universidad Católica y Cruzeiro en su grupo de la Libertadores.

En el torneo, superó primero a O'Higgins en el repechaje. Después eliminó a Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama para meterse en la final.

El momento del equipo de Arruabarrena

"Somos Boca y queremos pelear todo", afirmó Rodolfo Arruabarrena. Desde que comenzó su segundo ciclo en julio, el Vasco cortó una racha de casi cuatro años sin títulos al ganar la Tabla Anual de la Liga Profesional.

Los números acompañan: en sus últimos 24 partidos oficiales, Boca sumó 15 triunfos, ocho empates y solo una derrota. Y el calendario sigue cargado, porque todavía debe jugar la final de la Copa Argentina ante Platense y los play-offs del Torneo Clausura.

Las figuras del Xeneize

Leandro Paredes: el capitán, campeón del mundo en 2022, busca su primer título internacional con el club.

Álvaro Montero: el arquero colombiano es uno de los pilares del equipo.

Miguel Merentiel: el delantero uruguayo lleva 15 goles en la temporada, cuatro de ellos en la Copa Sudamericana.

Santiago Ascacíbar y varios juveniles surgidos de la cantera completan la base del plantel.

Atlético Mineiro llega en busca de revancha

El Atlético Mineiro de Eduardo "Barba" Domínguez quiere sacarse la espina de la final de 2025, que perdió ante Lanús. Aquel título fue el segundo seguido para los clubes argentinos, que dominan el historial del torneo con 11 trofeos contra cinco de los brasileños.

Sin embargo, el presente del Galo es complicado:

Acumula siete partidos sin ganar.

Fue eliminado por Gremio en las semifinales de la Copa de Brasil.

Está séptimo en el Brasileirao, fuera de la zona de clasificación a la Libertadores 2027, a tres fechas del final.

Será, además, la octava final entre un equipo argentino y uno brasileño en la historia de la Copa Sudamericana, y la tercera consecutiva.

Una marea azul y oro en Colombia

Se espera la llegada de unos 58.000 turistas a Barranquilla, de los cuales alrededor de 40.000 son hinchas de Boca. En la previa hubo banderazos multitudinarios en la costa y en el centro histórico de Cartagena.

Entre las historias del viaje se destaca la de Nelson Sosa, un hincha nacido en Paraná que vive en Medellín desde hace una década. Manejó 735 kilómetros en un Renault 4 modelo 1974 para estar en la final.