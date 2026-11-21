Lo particular de la previa del partido entre Boca y Atletico Minerio es que Rodolfo Arruabarrena se encargó de no confirmar el once inicial que mandará al campo de juego. Esto se debe a que tiene algunas dudas en la zona del ataque. La presencia de un nombre puede cambiar de gran manera el sistema de juego del equipo.

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A partir de las 19:30 se pondrá en marcha una nueva edición de la final de Copa Sudamericana. "A nosotros nos gusta tener la pelota, pero hay que saber manejar los momentos. Habrá momentos para disfrutar, sufrir, para tener la pelota. El que tenga el dominio de los momentos durante gran parte del partido estará más cerca de llevarse el triunfo", manifestó en la conferencia previa al partido más importante del Xeneize en la temporada. "Obviamente que es una final internacional y es un partido importante. Tenemos que saber disfrutar y también tener los miedos normales de una final", agregó.

De acuerdo con algunos trascendidos, la principal duda del "Vasco" pasa por la presencia de Alan Velasco o Tomás Belmonte en la zona ofensiva, debido a que el resto del equipo estaría más que confirmado y solo sería cuestión de una formalidad que lo termine de presentar en la planilla que CONMEBOL les exige a los equipos una hora antes de los partidos.

"Para nosotros la pelota es fundamental. Tengo jugadores cuyas características son de posesión. Esperemos mañana tener el control del partido. Tendremos enfrente un rival duro, con las mismas intenciones nuestras. El equipo que sepa manejar el partido tendrá más chances de ganar", sostuvo.

La probable formación de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Lo que espera de Atlético Mineiro en los 90 minutos de la final

Por otro lado, el entrenador del Xeneize fue consultado sobre lo que espera que su adversario haga en el campo de juego, debido a que se encuentra atravesando una dura racha negativa de siete partidos sin conocer la victoria: cinco derrotas y dos empates, que incluyen una eliminación en las semifinales de la Copa de Brasil frente a Gremio.

"Tiene un plantel numeroso, con un presupuesto que no será barato, con un entrenador que sabe lo que quiere. Ha competido y compite con otros clubes que tienen un mayor presupuesto. A lo largo de este año ha demostrado ser un equipo competitivo", afirmó. Esto permite entender que tendrá un profundo respeto por el equipo de Brasil, a pesar de que se encuentra atravesando una racha negativa. Aunque Boca buscará tomar el control del balón para obtener cierta seguridad y así poder llegar al arco rival con el fin de anotar los tantos que le den una nueva consagración.