El entrenador del Xenieze no se guarda nada y apuesta a lo mejor que tiene a disposición para recibir al Lobo en La Boca.

La agenda de los cuartos de final del Torneo Clausura expone que Boca Juniors tendrá que recibir a Gimnasia de La Plata en el campo de juego de la Bombonera este domingo 29 de noviembre a las 20:30. En la previa, se desprende que Rodolfo Arruabarrena va a poner lo mejor que tiene a disposición dentro del plantel para ir en la búsqueda del pasaje que le permita avanzar hacia la semifinal del certamen nacional y así quedar cerca de disputar otra instancia final.

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El calendario del Xeneize expone que el próximo miércoles 2 de diciembre tendrá que sumar minutos frente a Platense en el marco de la final de la Copa Argentina, pero el "Vasco" tiene decidido disputar todo lo que le resta con lo mejor que tiene a disposición dentro del plantel. Es por ello que recibirá al Lobo con el mejor once posible. No se guardará ningún jugador ni habrá administración de cargas para reducir la fatiga. Solo descansarán aquellos que se encuentren lesionados. El mensaje es bastante claro: el equipo va por todo.

Es por ello que el once de Boca para disputar el partido frente a Gimnasia sería el siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La única variante sería la de Santiago Ascacibar por Milton Delgado, que frente a Independiente Rivadavia terminó con un golpe en la rodilla derecha.

Por otro lado, la lista de concentrados expone que el chileno Willians Alarcón se encuentra descartado para el partido de esta noche porque sufrió un desgarro en el aductor en el triunfo frente al conjunto mendocino en la Bombonera. En este caso, los jugadores que se encuentren con lo justo desde lo físico serán cuidados porque desde el cuerpo médico no quieren que la presencia de lesiones merme la calidad del equipo en cancha.

Por qué Boca vs. Gimnasia se juega en la Bombonera

El reglamento del Torneo Clausura expone que el partido de cuartos de final será a un solo duelo y se disputará en la cancha del equipo que mayor cantidad de puntos obtuvo en la fase regular. En este caso, Boca será local frente a Gimnasia por haber obtenido 33 unidades frente a las 31 del rival.

Por otro lado, en caso de que haya igualdad en el resultado, el partido se extenderá a dos tiempos de 15 minutos y, si persiste la igualdad en el marcador, se procederá a los disparos desde el punto penal para determinar quién es el clasificado a la siguiente ronda del certamen.

Datos del partido