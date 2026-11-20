El volante del Bicho es uno de los candidatos a marcharse en el verano para que el equipo pueda juntar dinero y afrontar sus deudas.

El mercado de pases pareciera haberse adelantado de gran manera porque Hernán López Muñoz se encontraría a la venta en Argentinos Juniors, debido a que necesita dinero para hacer caja y así comenzar a saldar deudas. Esto provocó que algunos equipos se anoten para quedarse con los servicios del volante creativo, que es tan codiciado. Hasta el momento, sus servicios figuran en la carpeta de un club grande de Primera División.

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"Desde Argentinos buscan hacer caja con Hernán López Muñoz para solventar los problemas económicos. La cifra que pretenden es cercana a los 4 millones de dólares. Hay varios clubes que lo tienen en carpeta, uno de ellos es nuevamente Boca, pero por ahora ninguno terminó de avanzar", expresó el periodista Nahuel Ferreira. Una noticia que sorprende de gran manera porque el volante es una de las piezas clave en el armado del once titular.

Aunque es necesario poner la noticia en contexto. El club atraviesa un problema financiero bastante importante. El primer golpe se sintió cuando los propios jugadores, hace un fin de semana, manifestaron que no iban a entrenarse porque les deben hasta cuatro salarios. La falta de pago colmó la paciencia de varios, pero el cuerpo técnico de Nicolás Diez se colocó en el medio y resolvió que el plantel obtuviera el fin de semana libre para calmar las aguas.

Eso no fue lo único, debido a que hace poco se conoció que la FIFA inhibió a Argentinos Juniors por falta de pago y le aplicó una sanción que le impide sumar jugadores durante los próximos tres mercados de pases. Aunque este tipo de castigos puede levantarse en caso de que el club llegue a un acuerdo con la institución que presentó la queja y notifique que hay un acuerdo de intención de pago o que la deuda fue cancelada en su totalidad.

También hay facilidades para River

Por otro lado, se debe considerar que River se encuentra en la búsqueda de un defensor central para rearmar su zaga defensiva y darle un compañero de calidad a Nicolás Otamendi. Además, es muy probable que Martínez Quarta y Lautaro Rivero sean vendidos en el próximo mercado de pases, ya que habrían cumplido un ciclo defendiendo la camiseta de la institución.

Es por ello que desde el Millonario comenzaron a pensar en Francisco Álvarez para sumar al plantel profesional. Se trata de un jugador al que fueron a buscar en el mercado de pases de invierno, pero la falta de tiempo y el valor de 7 millones de dólares por el 80% de la ficha no fueron una cifra del todo bienvenida. No obstante, el paso del tiempo expone que el conjunto de La Paternal necesita dinero y puede que se desprenda con mayor facilidad de su defensor.