Racing necesita volver a ser competitivo después de un 2026 desastroso y el presidente Diego Milito ya trabaja en el mercado de pases, junto con el director deportivo Sebastián Saja. A la espera de la designación del nuevo entrenador, la "Academia" busca refuerzos para distintos sectores de la cancha, con ocho exjugadores de la institución entre los principales apuntados.

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Tanto en el arco como en la defensa, el mediocampo y la zona ofensiva, el conjunto albiceleste precisa fichajes de alto nivel cuanto antes. Es que la pretemporada comenzará el 14 de diciembre próximo, camino a un 2027 en el que no participará en los torneos internacionales y solamente tendrá compromisos en el plano doméstico.

Los 8 ex Racing que suenan como refuerzos en enero del 2027

Juan Musso

El arquero campeón de América con la Selección Argentina, de 32 años, es suplente hace mucho tiempo en Atlético Madrid aunque su hipotética salida se daría recién en junio. Solamente en el caso de vender al capitán Facundo Cambeses para recaudar dinero, el guardavalla surgido en las divisiones inferiores del club es uno de los candidatos para cubrir los tres palos de la "Academia".

Gabriel Mercado

El central de 39 años termina su contrato con Inter de Porto Alegre en diciembre del 2026 y es uno de los apuntados para volver a tener líderes en el vestuario, algo que la gestión de Milito se encargó de dinamitar. Sobre el final de su gran carrera y con su equipo luchando por la permanencia a dos fechas del cierre del Brasileirao, el multicampeón con River aparece en la órbita de la institución que lo vio nacer.

Gabriel Rojas

El lateral izquierdo de 29 años acaba de ser vendido a Cruzeiro de Brasil por casi seis millones de dólares netos, aunque no se adaptó a la vida en Belo Horizonte y ya manifestó su deseo de regresar al fútbol argentino en algún momento. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos: el altísimo salario que percibe y que el "Azulao" disputará torneos internacionales en el 2027.

Rodrigo De Paul

El mediocampista campeón del mundo, de 32 años, es el gran sueño pero el más difícil también. En este caso, hay problemas por todos lados: quiere seguir jugando con su ídolo Lionel Messi en Inter Miami, cobra casi 10 millones de dólares por temporada de sueldo y se siente cómodo en Estados Unidos.

"Si en algún momento vuelvo a Argentina va a ser a Racing, pero no puedo prometer nada", disparó públicamente. No obstante, el "Motorcito" se casará con la cantante Tini Stoessel en diciembre y tal vez tenga una decisión de vida de retornar a su país natal en el 2027.

Carlos Alcaraz

El volante ofensivo de casi 24 años no tiene continuidad en Everton de Inglaterra y podría pegar la vuelta a préstamo, aunque ello dependerá del club inglés también. Ya hubo contactos formales con Milito y está la predisposición de ambas partes, aunque las negociaciones entre ambas entidades no serán sencillas.

Juan Ignacio Nardoni

El mediocampista mixto de 24 años no exhibe en Gremio de Brasil el mismo rendimiento que en Racing, por lo que es cuestionado por los hinchas. Para colmo, el cuadro de Porto Alegre pelea por no descender y todavía que abonarle a la "Academia" una parte importante de su pase, que se cerró por 8 millones de dólares a cambio del 80%. Si Gremio se va a la "B", el regreso sería una chance concreta.

Johan Carbonero

El caso del extremo colombiano de 27 años es similar al de Nardoni: Inter lucha por la permanencia y le debe dinero a Racing por su transferencia, que fue de 4 millones de dólares por la totalidad de la carta. Si el "Colorado" baja de categoría y encima no abona el dinero, la "Academia" podría reclamar el retorno del futbolista como parte de pago.

Roger Martínez

Roger Martínez, un campeón de la Copa Sudamericana con Racing.

El centrodelantero colombiano de 32 años tiene un convenio con Al-Shabab de Arabia Saudita hasta junio del 2027. Si bien percibe un altísimo salario, el hecho de que sea una liga exótica y de tercer orden pueden llegar a jugar a favor del cuadro argentino. Milito es consciente de que Adrián "Maravilla" Martínez necesita más compañía en el ataque, por lo que el ex Aldosivi aparece en el radar en este aspecto.