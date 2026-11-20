El mercado de pases se encuentra bastante lejos de comenzar, pero algunos equipos empezaron a moverse de gran manera, mucho más en el caso de Racing, que quedó eliminado de todo de manera temprana. Es por ello que colocaron en su carpeta de seguimiento a Cristian Pavón, quien se encuentra sumando minutos en Brasil. Lo particular de este interés es que nace en medio de un contexto bastante particular.

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Lo primero que hay que mencionar es que el exdelantero de Boca no es la primera vez que aparece en el radar de la Academia, pero una serie de diferencias en el pasado no permitió que se llegara a un acuerdo para adquirir su ficha. Sin embargo, el paso del tiempo expone que el jugador se encuentra a semanas de quedarse con el pase en su poder porque dispone de contrato con Gremio de Brasil hasta el próximo 31 de diciembre.

Los rumores que llegan desde el exterior exponen que Racing es uno de los tantos interesados en quedarse con los servicios de Cristian Pavón. Aunque no es el único y todo depende de lo que el jugador pretenda hacer con su carrera. Esto se debe a que Gremio, de momento, no le ofreció renovar y todo parece indicar que se marchará como agente libre apenas comience el primer día del mercado de pases de verano.

Sin embargo, el detalle más importante dentro de esta historia es que Racing es un club que no dispone de un entrenador confirmado. Esto se debe a que decidieron reemplazar a Juan Pablo Vojvoda con los servicios de Sergio Romero, entrenador de la Reserva, de manera momentánea. Por ende, no está confirmada la contratación del exjugador de Boca porque primero se debe decidir lo más importante de todo. El técnico elegido tendrá que decidir si quiere contar con la ficha del atacante o prefiere avanzar con otro tipo de perfil.

La respuesta de Schelotto al llamado de Milito para dirigir a Racing

Hay un candidato principal en Racing para hacerse cargo del plantel profesional y ese es Guillermo Barros Schelotto, quien se encuentra en Vélez con contrato hasta el próximo 31 de diciembre. Esto permite pensar que una propuesta tentadora podría llegar a generar que decida cambiar de institución.

Aunque pareciera que es imposible que eso pueda llegar a suceder porque la respuesta del entrenador hace unos días había sido que esperaría un tiempo, ya que quería ver cómo se resolvían las elecciones presidenciales del Fortín. Una elección en la que el oficialismo ganó y esto incrementa las chances de que el Mellizo se quede y no cambie de institución de cara a la temporada 2027. Esto obligaría a la Academia a avanzar con otros candidatos como por ejemplo: Mauricio Pellegrino, con contrato con Lanús hasta dentro de unos días.