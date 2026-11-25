Mientras espera por la definición del día y horario para los cuartos de final del Torneo Clausura, River Plate ya piensa en el próximo mercado de pases. El "Millonario" enfrentará a Instituto en Córdoba, en lo cuál piensa Leonardo Ponzio, pero la dirigencia de Stéfano Di Carlo apunta a cuatro refuerzos de cara al año 2027. Para ello, ya abrieron conversaciones en las últimas horas y podrían cerrarlos lo más pronto posible para que incluso puedan realizar la pretemporada con el resto del plantel.

Los cuatro refuerzos que busca cerrar River para el 2027

Yassine Bounou

El arquero es uno de los más esperados por los hinchas. Su pasión por los colores llevó a que en varias ocasiones esté en carpeta para sumarse al equipo pero su arribo nunca se concretó. Con la presencia de Franco Armani en su momento, la llegada del marroquí fue más que complicada y ahora con Santiago Beltrán con chances de irse, no lo descartan. Su contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita culmina en junio del 2027, por lo que podría llegar recién a mitad del año próximo.

Yassine Bounou es candidato a llegar como refuerzo de River

Mauro Coronel

El central paraguayo que ganó el oro en los últimos Odesur y debutó recientemente con la Selección Mayor de Paraguay que comanda Gustavo Alfaro es del gusto de Pablo Longoria en River. El presidente de Nacional de Asunción ya confirmó el interés del "Millonario" por el futbolista de 18 años, pero también lo busca el Brighton de Inglaterra. De esta manera, la dirigencia de Stéfano Di Carlo competirá contra ellos en el mercado de pases.

Tomás Palacios

El zaguero zurdo actualmente juega en Estudiantes de La Plata pero su pase pertenece al Inter de Milán de Italia. Si el "Pincha" usa la opción de compra, se quedaría en dicho club, pero River ya inició contactos por él. Mientras tanto, no será titular contra Palmeiras en la final de la Copa Libertadores y su continuidad no está asegurada, por lo que desde Núñez se ilusionan con contar con el joven de 23 años en 2027.

Álex Arce

Los dirigentes ya se comunicaron con las autoridades de Independiente Rivadavia de Mendoza para quedarse con el delantero paraguayo. Con 20 goles en 34 partidos en la temporada, es lo que más necesita el "Millonario" teniendo en cuenta la falta de gol que tuvo durante todo el año. Por supuesto, dependerá de cómo avancen las negociaciones por él teniendo en cuenta que Stéfano Di Carlo y compañía tienen sólo 12 millones de dólares para invertir.

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El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón, pero todavía no hay fecha ni horario definidos para dicho compromiso. Igualmente, se estima que sea el sábado 28 o el domingo 29 de noviembre en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión, se confirmará horas antes del cruce y el arbitraje se conocerá este miércoles 25, según informó la AFA.

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En semifinales, el ganador se cruzará con Vélez Sarsfield o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista que se puede ver las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata (ya en cuartos) o el ganador de Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.