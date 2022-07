Yanina Latorre recibió una propuesta para ser candidata en las elecciones 2023: su respuesta

Yanina Latorre recibió una propuesta de Alberto Samid para formar un partido político con Esmeralda Mitre: cuál fue su respuesta.

Yanina Latorre, panelista de espectáculos en LAM (América TV), recibió una propuesta inesperada: formar parte de un partido político junto a Alberto Samid y Esmeralda Mitre. Después de mucha incertidumbre sobre cuál sería su decisión, la mediática rompió el silencio.

Este rumor salió a la luz luego de que el empresario de la carne publicara en Twitter: "Estoy hablando con Esmeralda Mitre y Yanina Latorre para hacer una fórmula conjunta y cerrar la grieta". Una usuaria etiquetó a la panelista y le puso: "Decime que no es verdad, Yanina, porque me descompongo".

Latorre, quien en este momento está en Miami, citó el tweet de esta usuaria y le contestó: "¡Ni disfrazada de mono!". Más tarde, Ángel de Brito le preguntó en LAM si era cierta la declaración de Samid y la panelista le mandó un audio aclarando todo.

"Qué gracioso este hombre. No entiendo cómo este señor dice que está hablando conmigo y con Esmeralda. Primero, no hay nadie más alejado a mi pensamiento que Esmeralda Mitre. Segundo, yo nunca haría política", comenzó Latorre.

"Tercero, él me llamó el mismo día que yo estaba camino al aeropuerto para venir a Miami y me dijo que le gustaría candidatearse y que le gustaría contar conmigo para la fórmula. Le dije que no, que de ninguna manera. Le dije que era apolítica y que no me interesaba para nada la situación", siguió.

Yanina aclaró que además eso iría en contra de sus principios. "Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó. Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse. No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política, ¡por Dios!", cerró.

La reunión de Alberto Samid con Esmeralda Mitre

Días atrás, Samid se había reunido a solas con Esmeralda Mitre en un restaurante para hacerle una propuesta política. Jorge Rial contó esto en Argenzuela (C5N) y comentó: "Acabo de hablar con Esmeralda, le pregunté: 'Che, ¿estuviste con Samid? ¿De qué hablaron?'. Y me pone: 'Simplemente un café. Él quería conocerme'. O sea, según Esmeralda, fue a pedido de Alberto Samid".

El mismo mes, Mitre había sido entrevistada en Desiguales (TV Pública), en donde declaró que ama la política y que le gustaría hacer política en algún momento. Y sumó que en reiteradas ocasiones la han contactado "de dos o tres partidos políticos" pero que ella había rechazado las propuestas porque en este momento está enfocada en el diario La Nación.