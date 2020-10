Luego de que Martín Cirio fuera denunciado por apología a la pedofilia a raíz de una gran cantidad de comentarios publicados en las redes sociales, muchos esperaban la palabra de Yanina Latorre, con quien el influencer tiene una amistad y compartió este año el show por streaming #Hashtag en vivo.

Sin embargo, Yanina se llamó al silencio. Hasta ahora. Cansada, la panelista de Los Ángeles de la mañana realizó un fuerte descargo a través de sus Stories de Instagram.

"No hablé de Martín Cirio. ¡Y no sé si voy a hablar! Salvo que vaya a LAM, que Ángel me pregunte y yo contesto. Justo esta semana nos agarró el covid familiar", arrancó diciendo Latorre.

Y siguió, furiosa, explicando por qué no habla de la polémica: "¿Que ley hay que dice que yo tengo que tuitear o nombrar a Martin Cirio? ¿Qué ley hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en la cuarentena tenés que hacerte cargo y sos cómplice de lo que hizo en el pasado? ¿Por qué no me chupan la concha en fila? Y ahora levantenlo los portales".

La denuncia a Martín Cirio

Tras una pelea con el Dipy, el cantante descubrió que Martín Cirio hacia comentarios fuera de lugar con intenciones sexuales a menores de edad. Esto se prolongó durante mucho tiempo incluso hablaba de violar menores, masturbarse, entre otras declaraciones. El influencer fue denunciado en la Justicia por pedofilia, a partir de esto Cirio hizo un descargo con gusto a poco queriendo cambiar el foto de la discusión a que lo “quieren desaparecer”.

En medio de todo esto quedaron los amigos y colegas del influencers con los que, hace poco, planificó un espectáculo vía streaming. Entre ellos está Yanina Latorre que era parte de ese show y que lo sumaba mucho a sus publicaciones en las redes.