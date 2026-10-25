Xuxa votó en las elecciones de Brasil y sorprendió al decir a quien eligió entre Bolsonaro y Lula

En medio del balotaje en las elecciones presidenciales de Brasil, la cantante y actriz, Xuxa sorprendió en Rio de Janeiro con su voto y su apoyo a Lula. La reconocida conductora realizó un gesto en Libras (Lengua Brasileña de Señas) conocido como el "señal de Lula", relacionado con el actual presidente y candidato.

{{{htmlAmp}}}

Este acto fue interpretado como una clara muestra de respaldo hacia Lula en un momento clave del proceso electoral. Xuxa ya había expresado públicamente su preferencia por el líder político en sus redes sociales, donde compartió contenidos a favor de Lula y críticas hacia la candidatura de Flávio Bolsonaro. Es llamativo porque, durante mucho tiempo, Xuxa había mostrado apoyo a partidos opositores al PT, pero en este último tiempo todo cambió.

Además de Xuxa, otras figuras emblemáticas de la televisión brasileña manifestaron abiertamente su apoyo al presidente durante esta definición electoral. El respaldo de estas celebridades se sumó a una tendencia de artistas que hicieron públicas sus elecciones en el segundo turno.

La presencia de famosos en las urnas y sus expresiones de voto generaron un impacto significativo en la cobertura del evento, mostrando cómo el mundo del entretenimiento se involucró activamente en un momento decisivo para el país.