Cómo ver cuándo alguien se conecta en WhatsApp: el nuevo truco

¿Cómo hago para ver quiénes se conectan en WhatsApp?: el truco revelado.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más famosa entre los usuarios, ofrece una gran cantidad de funciones para que, muchas veces, pueden pasar desapercibidas. Por otro lado, la aplicación constantemente ofrece actualizaciones para mejorar su calidad de servicio.

Esta vez apareció una nueva herramienta para permitirles a los usuarios ver quiénes de sus contactos inician sesión en WhatsApp Web, tal como en el Windows Live Messenger, más conocido como MSN, que en lugar de utilizarse en celulares, se usaba únicamente en computadoras ingresando con un correo electrónico.

Así, los usuarios podrán saber cuándo alguno de sus contactos inicia sesión, ahorrándose así el paso de tener que clickear en su perfil. Cabe destacar que, si activás esta opción, a la otra persona no le llega la notificación de que podés ver cuándo se conectó, por lo que no se corre ningún peligro. Además, también permitirá escuchar audios sin que tus contactos se enteren y anclar chats no leídos, entre otros detalles.

¿Cómo hacer para que WhatsApp me avise cuando se conecta alguien?

Para activar esta opción de WhatsApp, es indispensable tener descargado el navegador Google Chrome y seguir estos pasos:

Abrir Google Chrome y buscar en Google: “WA Web Plus for Whatsapp” y descargarla. Clickear en el ícono del rompecabezas en la parte superior del navegador y buscar la de WA Web Plus y fijarlo tocando en el dibujo de los tres puntitos. Así, quedará mucho más visible para cuando se quiera usar. Una vez seguidos todos estos pasos, abrir WhatsApp Web y clickear en el ícono de la extensión. Clickear en la opción “notificar sobre contactos en línea”. ¡Listo! Ahora te llegarán notificaciones cada vez que tus contactos inicien sesión y, además, aparecerán rodeados de un círculo verde.

¿Cómo hago para no aparecer en línea en WhatsApp Web?

Si lo que se quiere es no aparecer como conectado en WhatsApp Web, se debe descargar una extensión llamada WA Incógnito. Para esto, se deben seguir los mismos pasos indicados anteriormente y, una vez descargada, aparecerá una opción llamada “modo incógnito”. Así, se podrá utilizar WhatsApp Web sin la obligatoriedad de aparecer en línea y que otros contactos puedan verlo.