Wanda Nara habló de su situación amorosa y sorprendió a todos

La presentadora de Masterchef sorprendió con sus declaraciones sobre su vida amorosa. Wanda Nara contó cómo están con Mauro Icardi.

Wanda Nara sorprendió en Masterchef con una declaración sobre su estado amoroso después de meses de incertidumbre respecto a su relación con Mauro Icardi. La conductora de Telefe respondió a una punzante pregunta de un participante del reality show sin escrúpulos.

La hermana mayor de Zaira Nara se acercó a Rodolfo Vera Calderón, participante de Masterchef Argentina que trabaja como periodista especializado en realeza, para preguntarle sobre su situación sentimental. El hombre decidió no dar demasiados detalles sobre su intimidad ante las cámaras del canal de las pelotas pero sí increpó a Wanda con una repregunta que ella no se esperaba.

"¿Cómo terminó tu noche?”, soltó el periodista. Por su parte, la madre de los hijos de Maxi López e Icardi dio a conocer que estaba satisfecha con su velada anterior: "Bien, acompañada. Estoy muy enamorada". De esa manera, a pesar de que las grabaciones de Masterchef terminaron hace varias semanas, se pudo confirmar cuándo afianzado está el vínculo entre la exparticipante de Bailando por un sueño y el jugador de fútbol después del escándalo con María Eugenia "La China" Suárez.

Qué dijo Wanda Nara de su salud

La celebridad de redes utilizó su cuenta de Instagram para hacer un descargo sobre su estado de salud, después de que Jorge Lanata diera un diagnóstico al aire cuando ella aún no se había expresado al respecto de manera pública. La joven estuvo un par de días internada en el Sanatorio Los Arcos porque los estudios indicaron que tenía el bazo muy dilatado y los niveles de glóbulos blancos demasiado altos. Por ese motivo, se le realizaron más análisis cuyos resultados se desconocen.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comentó Nara en el pie de foto de su publicación. Y agregó: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".