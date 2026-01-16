"Soy un cagón": un famoso confesó que quiso conquistar a Wanda Nara y no se animó

El fin de semana dejó mucho más que la confirmación de una separación. En medio del revuelo que generó Wanda Nara al blanquear su ruptura con Martín Migueles, una historia paralela se robó la atención y tuvo como protagonista inesperado a Grego Rossello. Vale destacar que el comediante y la conductora ya han compartido divertidos cruces en público.
La confesión llegó durante el react de MasterChef Celebrity en el stream de Telefe, donde el humorista compartía charla con China Ansa y Emilia Attias. Ahí, Rossello relató cómo fue su intento —fallido— de conquista y el momento exacto en el que decidió frenar en seco. “Me di cuenta que soy un cagón”, admitió sin vueltas.
Según contó, el acercamiento había comenzado con un mensaje distendido, casi en clave de chiste. “Estoy tiroteando. Hoy hablé un rato y me contestó Maxi”, lanzó, antes de reconstruir la escena que lo descolocó por completo. Al reproducir un audio que pensó provenía de Wanda, escuchó una voz masculina y el miedo fue inmediato: “Doy play a un audio y la voz de un hombre. ¿Sabés quién pensé que era? Migueles. Me cagué hasta las patas”. La sorpresa fue doble cuando entendió que, en realidad, quien hablaba era Maxi López, bromeando con la situación.
El susto de Grego Rosello al encarar a Wanda Nara
El episodio no terminó ahí. Rossello contó que compartió su reacción con la propia Wanda y que la respuesta de ella fue tan filosa como divertida. “Le dije: ‘¿Podés creer a los dos que pensé que era tu muchacho?’. Y me asusté. Y me puso: ‘Yo con cagones no ando’”, relató, provocando carcajadas en el estudio y sellando, al menos por ahora, cualquier intento de avance.