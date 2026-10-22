En los últimos años, las pantallas táctiles invadieron el tablero de los autos, centralizando muchas funciones cotidianas. Pero esta tendencia parece estar dando un giro. El organismo europeo Euro NCAP, encargado de evaluar la seguridad vehicular, destacó en sus pruebas 2026 que los controles físicos para funciones básicas son más seguros y reducen la distracción al volante.

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Acciones simples como prender las luces, activar el limpiaparabrisas o regular el aire acondicionado, que antes se hacían con botones y perillas, ahora muchas veces requieren navegar por menús en la pantalla, lo que puede desviar la atención del conductor. Euro NCAP señaló que “estas tienen mayor potencial de distracción que los botones”, y por eso exige que controles clave, como luces de emergencia, bocina y botón de llamada de emergencia, sean accesibles mediante mandos físicos directos.

¿Por qué los botones físicos son más seguros que las pantallas táctiles en los autos?

La última evaluación reveló que algunos fabricantes europeos ya están respondiendo a esta demanda. Por ejemplo, el Audi Q7, que fue criticado por eliminar controles físicos en versiones anteriores, ahora logró un 90% en controles de conducción, con un 100% en funciones esenciales. Euro NCAP resaltó que este SUV cuenta con botones visibles, ergonómicos y fáciles de usar sin mirar, lo que mejora la seguridad.

Otro ejemplo positivo fue el Kia EV2, un SUV más pequeño que también obtuvo excelentes resultados en el apartado de controles físicos. En contraste, marcas chinas como XPENG mantienen la apuesta casi exclusiva por la pantalla táctil, y su modelo X9 apenas alcanzó un 20% en controles de conducción, aunque igual logró cinco estrellas en seguridad general gracias a otras tecnologías.

¿Qué diferencia hay entre los autos europeos y chinos en el uso de controles físicos?

Las diferencias entre fabricantes europeos y chinos son notorias. El BMW iX3 llegó al 100% en controles físicos, mientras que el Cupra Raval obtuvo un 80%. Entre los chinos, solo el Geely E2 se destacó con un 80%, mientras que otros modelos como el ZEEKR 7GT y el AION UT quedaron en el 20%, y el Leapmotor B05 no sumó puntos en este rubro.

¿Cómo funcionan los nuevos sistemas inteligentes de asistencia al conductor?

Además de los controles físicos, Audi y Kia sumaron puntos con sistemas que adaptan las alertas al estado del conductor. El Q7 ajusta la sensibilidad de su aviso de cambio de carril según la atención del conductor, y el EV2 monitorea el estado del conductor para variar sus advertencias. Estas tecnologías buscan hacer el manejo más seguro y menos invasivo.

Aled Williams, director del programa Euro NCAP, reconoció que el organismo aplaude a Audi y Kia por su “enfoque de sentido común”. Criticó a XPENG por mantener la filosofía de centralizar todo en la pantalla táctil, a pesar de las críticas de los compradores europeos, y recomendó que otros fabricantes sigan el camino de simplificar la seguridad con controles físicos.