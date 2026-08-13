Vuelve la Reina del Flow a los escenarios: Carolina Ramírez participará en los shows pero solo en Argentina

La historia continúa y el reclamo de los fanáticos finalmente fue escuchado. En una noticia que sacudió la escena del entretenimiento, Caracol Televisión y Fénix Entertainment confirmaron la participación especial de Carolina Ramírez en las funciones de La Reina del Flow en Concierto en Buenos Aires. La actriz volverá a ponerse en la piel de la inolvidable Yeimy Montoya para ofrecer un reencuentro histórico en vivo sobre el escenario junto a Charly Flow.

Esta aparición especial está programada exclusivamente para las presentaciones de los días 14 y 15 de septiembre en el Movistar Arena de Villa Crespo. La respuesta del público fue fulminante: la primera fecha del 14 de septiembre agotó todas sus localidades en tiempo récord, obligando a habilitar las entradas para el espectáculo del 15 de septiembre.

Un fenómeno internacional que trasciende la pantalla

La Reina del Flow en Concierto es una experiencia escénica e inmersiva de alto impacto que traslada el universo musical, los personajes y la narrativa de la serie colombiana más exitosa directamente al escenario. La producción combina música en vivo, performances y potentes visuales para revivir la historia de Yeimy Montoya. La Reina del Show tiene reconocimiento mundial ya que es la ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, vista en más de 180 países y posicionada entre los títulos más vistos de Netflix en español. Llega a Argentina luego de conquistar España con más de 120.000 asistentes, logrando un destacado sold out en el Movistar Arena de Madrid.

Cómo será “La Reina del Flow en concierto”

Sobre el escenario estarán Carlos Torres como Charly Flow, Carolina Ramírez como Yeimy Montoya, Majo Vargas, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos.