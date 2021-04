Viviana Canosa quiso chicanear a Leandro Santoro pero quedó muda: "Cortémosla acá"

En la noche del último lunes, Viviana Canosa recibió la visita de Leandro Santoro en los estudios de A24. Allí, el asesor de Alberto Fernández y legislador de la Ciudad de Buenos Aires dejó expuesto a Horacio Rodríguez Larreta por el pésimo accionar para hacerle frente a la segunda ola de coronavirus y al no cumplimiento del DNU con un gran discurso, y dejó muda a la conductora de manera épica.

Canosa, que se destaca por transmitir fakes news, ser muy crítica del Gobierno Nacional y por hacer oídos sordos de lo que ocurre con las decisiones de la Ciudad de Buenos Aires y la forma de hacer política del macrismo, quedó en ridícula ante los ojos de sus televidentes. El video del momento se hizo viral luego de que el propio Santoro lo compartiera en las redes sociales.

El asesor del Presidente se refirió a la irresponsable forma del Jefe de Gobierno de hacerle frente a la segunda ola de coronavirus: cuando salió el DNU, no lo acató, permitió que continúen las clases presenciales y actualmente cuenta con un escenario estrepitoso en Ciudad, con un gran crecimiento de casos por día, muertes y sin camas de terapia intensiva. "Larreta dice: esperemos a que explote todo y ahí cerramos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Cerremos para evitar que explote todo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que en la tesis de Larreta, ya no tenemos más camas ni respiradores, Vivi. ¿Te das cuenta?", manifestó.

Intentando procesar la información, y haciendo silencio absoluto, Canosa observó al entrevistado. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre cuando habla sobre algún asunto vinculado al Gobierno Nacional o Provincial, no emitió ni una sola opinión. Luego, Santoro le marcó: "La diferencia es que yo vengo acá hace tres o cuatro semanas, poniendo la cara, y diciéndole a todos: 'Hay que cerrar'".

Una vez más, Santoro hizo foco en el debate por las clases presenciales y dejó mal parado a Larreta: "Se sacó un decreto de necesidad y urgencia, y el Jefe de Gobierno no lo acató. ¿Sabés qué hizo Larreta, Vivi? Fue correctamente a la Corte Suprema. Algunos dicen: 'Tendría que haber ido a la Justicia Federal'. No importa, fue a la Corte Suprema. En lugar de esperar a ver qué decía la Corte Suprema, se dejó llevar por lo que dijo un tribunal menor de la Ciudad de Buenos Aires, que encima fue una presentación que hizo un militante de él. Y nos puso a todos en la zozobra de un domingo a la noche de no saber si llevar o no a los pibes al colegio".

En esta instancia, la conductora asintió de manera sutil y coincidió con el legislador de la Ciudad de Buenos Aires: "No, una locura". De todas formas, llevó el debate a otro punto para no seguir haciendo foco en las políticas de Larreta.

El momento en que Leandro Santoro dejó muda a Viviana Canosa:

Canosa: "Ahora, ¿qué se hace con el comerciante y el tipo que tiene que cerrar? ¿No te parte el alma?".

Santoro: "Sí. Presenté 20 proyectos de ley en la Legislatura Porteña".

Ante el silencio de Canosa, Santoro le preguntó: "Si yo te digo IFE y ATP, ¿sabés qué son?".

Canosa: "Sí".

Santoro: "Decime una política pública de asistencia al consumo o la producción de la Ciudad de Buenos Aires".

Una vez más, y frente a un silencio incómodo en el que claramente Canosa no encontró respuestas, Santoro la chicaneó y le expresó: "Cortémosla acá porque... ¡no hay, Vivi! Cuando vos hacés los silencios, me dejás hacer los goles a mí. Te dejás hacer un gol y le decís a tu audiencia: 'Santoro tiene razón'".

Canosa: "Totalmente, pero es que me gusta dejar de hacer goles".