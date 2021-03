Anibal Fernández se cansó de responder las chicanas de Viviana Canosa para desprestigiar al Gobierno.

Anibal Fernández se cansó de responder las chicanas de Viviana Canosa para desprestigiar al Gobierno. Durante el programa Viviana con vos en A24, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) habló sobre el escándalo de las vacunaciones VIP, destrozó a la oposición y pidió que "dejen de molestar" a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Vacunas VIP

Al comienzo del programa, Canosa le consultó sobre el escándalo de las vacunaciones VIP e hizo principal hincapié en la vacunación a la secretaria de Martín Guzmán. "No, me parece lo más acertado posible", opinó Fernández y se justificó: "Hacen cuatro viajes al exterior los próximos días, vos crees que no tienen que ser vacunados?"

"Todo el gabinete debería haber estado vacunado", sostuvo el ex jefe de Gabinete. En eso, la conductora le preguntó si él se había vacunado, a lo que Aníbal respondió que no porque él no es esencial, según las actividades que desarrolla.

Siguiendo con su justificación por las vacunaciones a funcionarios, Aníbal marcó que "son los que están viajando y los que analizan esa situación y recomendaron la vacunación, por qué no se van a vacunar". Lejos de convencer a Canosa, ella opinó: "Para mí es inmoral". "No es inmoral, es correcto. Quisieron hacer un show por 70 vacunas. Agarramos la lista y 50 están justificadas", respondió Fernández, contundente.

Cristina en la apertura de sesiones

En otro punto de la entrevista, Canosa hizo lo posible por intensificar la idea del supuesto enfrentamiento entre Cristina y Alberto Fernández. Pero Aníbal no le dio el gusto. La conductora comenzó a analizar un video de la apertura de sesiones, en el que se la ve a la vicepresidenta muy sonriente mientras el Presidente saludaba a los invitados. "¿No se está burlando del Presidente?", consultó Canosa a lo que Fernández respondió, tajante: "No, para nada. Cristina y Alberto se quieren mucho. ¿Vos queres saber si discuten? seguramente. Pero acá lo que está en juego son los intereses del pueblo".

Insistente, Canosa quiso leerle los labios a Cristina y Aníbal no se la dejó a pasar. "Por qué te metes en la intimidad de los otros si no te gusta que se metan en la tuya. ¿Cuáles son los gestos? ¿Estamos jugando a Lie to me? ¿Quién te dio un diploma de habilitada para interpretar a los otros?", agregó el ex jefe de Gabinete, muy enojado con el planteo de la conductora.

Las críticas a la oposición

Después de varias idas y vueltas, en los que Anibal le marcaba a Canosa que ella estaba equivocada con sus planteos, Canosa le preguntó: "¿Por qué me hablas así?". Yo confié en ustedes". "Seguí confiando, no te equivocaste. También confiaste en los otros cuatro años e hicieron pedazos un país".

"Yo te escucho. Después de que puteas al Gobierno durante una hora y que no hay una sola cosa buena para destacarle decis 'y ojo que con Macri yo no estuve bien'", lanzó Anibal sin trastabillar y destrozó a la gestión de Mauricio Macri: "Rompieron todo. Hicieron pedazos un país".