Una mujer gana 25 mil dólares por vender un asqueroso producto: "Gané más que nunca"

Latiesha Jones se volvió viral en las redes sociales al contar su llamativa manera de hacer dinero por Internet.

Latiesha Jones, una mujer oriunda de Reino Unido, se volvió viral en las redes sociales al contar su particular manera de ganar dinero. Las plataformas de venta de contenido erótico, como OnlyFans, se volvieron muy populares durante el último tiempo, especialmente entre influencers, modelos y figuras de la farándula. En el caso de Letiesha, de 22 años, no vende fotos y videos eróticos, sino que vende un extraño producto solicitado por fetichistas.

Al día de hoy, la joven gana 5 mil libras por semana a cambio de vender su producto, un equivalente a 25 mi dólares mensuales. Esta idea se le ocurrió de casualidad, cuando un día, un cliente le pidió que se lo vendiera. Su historia se volvió viral en las redes y generó una gran cantidad de opiniones contrariadas. Mientras algunos consideraron que era una manera muy inteligente de hacer dinero, otros se mostraron repugnados.

“Todo comenzó como una casualidad, y ahora lo he estado haciendo durante cuatro años. Comenzó cuando me mudé a Manchester para estudiar en la universidad y estaba trabajando”, relató la joven, en diálogo con el medio británico Mirror. En este sentido, explicó que primero comenzó vendiendo fotos y videos eróticos en OnlyFans, pero que al ver los extraños pedidos que le hacían, decidió volcarse a otro nicho.

Latiesha Jones con el producto que les vende a sus clientes.

"Cuando me pidieron una botella de mi saliva por primera vez, pensé que era una broma al principio y que no podía ser en serio, hasta que me di cuenta de que lo era. Es mucho más fácil que OnlyFans y tomar fotos, eso es seguro”, sumó Latiesha. Además, detalló cómo es el procedimiento que sigue. “Lo mido por cada cliente, si sé que pagarán mucho, cobraré más. Negocio hasta cierto punto, pero no vendo por menos de 200 libras. Gané más dinero que nunca”, sumó, y agregó que gracias a este ingreso, pudo saldar todas sus deudas. “Nunca pensé que esta sería mi carrera, pero estoy feliz de que lo sea. Me encanta”, cerró.

Un participante de Gran Hermano se sumará a Only Fans

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló que tomó una drástica decisión para generar ingresos extra: se abrirá una cuenta de OnlyFans. “Por el momento no tengo cuenta de OnlyFans, pero jamás dejaría la puerta cerrada. Con 43 años no me molestaría exponerme", había asegurado el taxista, meses atrás. Además, agregó que ya conversó con su pareja y tomó la decisión definitiva: "Lo voy a hacer, sí. Lo voy a hacer. Mi novia la semana pasada me dijo: 'Si querés hacerlo, hacelo", adelantó Revertito.