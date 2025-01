¿Qué tipos de asado de tira existen y para que ocasión sirve cada uno?

Corte de asado.

Son varias las recomendaciones al momento de preparar un asado, porque no es lo mismo si se utiliza carbón o leña, hay distintas guarniciones que influyen en la cantidad de carne a comprar y cada corte demanda un tratamiento específico en su cocción. Esto último se vincula y bastante con las tiras de asado. Una que dependiendo del tipo de evento, tiempo y cantidad de comida que se ofrezca deberá cocinarse de cierta manera.

Por lo general, el asado se prepara con chorizos, morcillas o chinchulines, un pedazo de vacío, entraña y las tiras de asado. Las últimas son consideradas fundamentales para elaborar esta comida, debido a que es uno de los cortes de carne que los argentinos más consumen. Si bien no representa un desafío cocinarlo, se deben considerar algunos detalles dependiendo del tamaño de la porción.

"¿Podrán los de la secta de la Airfryer hacer una tirita de asado así?", expresó Penélope sin Glamour en X (Ex Twitter). El tratamiento de este corte con en parri gas es bastante particular, ya que merece una cocción prolongada porque dispone de un porción generosa de carne. En estos casos, los profesionales de la cocina exponen que no se deben agilizar los tiempos debido a que esto permitirá obtener cierta ternura y jugosidad.

Mientras que una tira delgada es una que merece otro trato que es uno de menor exposición frente al fuego, debido a que es poca la carne que dispone. Por lo general, es un corte que recibe el nombre de banderita. Si se lo deja bastante tiempo sobre la parrilla es probable que se queme y no se pueda disfrutar de su sabor. Los expertos recomiendan que este modelo sea marmoleado para que sea más suave al masticar.

¿Por qué hay que usar sal gruesa para el asado y cómo influye en la cocción de la carne?

Al momento de colocar los cortes de carne en la parrilla, el consejo que se desprende es que se debe rociar un poco de sal gruesa para que ayude bastante en la cocción. Es fundamental que los granos sean de cierto tamaño, debido a que la fina podría generar una alteración muy marcada en la calidad del corte.

La explicación que se desprende es que la sal final se descompone más rápido y esto provoca que penetre en los tejidos de la carne. De esta manera, se altera el sabor, los jugos y sea notable el cambio la calidad del producto en el contacto con el paladar. Mientras que la sal gruesa es ideal para este tipo elaboraciones porque demandan cierto tiempo en estar listas para el consumo.