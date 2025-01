¿Qué son las terapias de vidas pasadas y cómo puede influir en las personas?

Cómo funciona una terapia de vidas pasadas.

Las personas pasan por diferentes sucesos a lo largo de su vida que generan un antes y un después con resultados que provocan determinados comportamientos. Aunque las terapias de vidas pasadas señalan que no siempre se tratan de problemas que suceden en el presente, sino que hay un vínculo bastante especial con la historia de la familia.

Desde hace un tiempo, se intenta ofrecer terapias alternativas para que las personas puedan resolver problemas que les impiden desarrollar ciertas actividades, ponerle fin a determinadas relaciones o encontrar soluciones a situaciones que representan un gran temor. Una de ellas se vincula con los antepasados y que despierta cierta polémica.

"Mi vieja me cuenta que va a empezar un curso de vidas pasadas, para ver quién fue en otra vida y cómo resolver los problemas de esta. Le digo que ok pero que invierta esa plata en terapia y me dice si igual yo con las Flores de Bach estoy bien", expresó Carillo, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Una forma de solucionar problemas cotidianos que provoca rechazo y dudas en varias personas.

La explicación que se entrega sobre la Terapia de Vidas Pasadas (TVP) es que se busca generar un acercamiento entre el inconsciente y consciente de las personas con el objetivo de abordar experiencias traumáticas que se encontrarían ocultas y que provienen de vidas anteriores. Se trataría de una memoria colectiva familiar que queda guardada en los genes.

"La TVP ha demostrado ser útil para una amplia gama de problemas: miedos, ansiedad, tristeza, ira, violencia, superar experiencias traumáticas o duelos, problemas de salud, dolores físicos crónicos, enfermedades psicosomáticas (alergias, psoriasis, problemas digestivos), bloqueos, maldiciones y almas perdidas", expresan desde Amalur Nature.

Los peligros de Terapia de Vidas Pasadas

Por lo general, este tipo de terapias son ofrecidas por personas que no desarrollaron una carrera y tampoco se encuentran habilitadas como profesionales para aplicar determinados tratamientos. Hay libros que explican cómo afrontar estos procesos, pero que no cuentan con un sustento científico y el apoyo de la comunidad científica es bajo.

En lo que respecta a los riesgos de afrontar este tipo de tratamiento, una persona puede acceder a recuerdos falsos que se encuentren alejados de lo que verdaderamente sucedió. También existe la posibilidad de que el "terapeuta" genera cierta sugestión y oriente las palabras de las personas con el desarrollo de consecuencias no deseadas.

La mejor opción es recurrir a un terapeuta que se haya formado en la Facultad de Psicología de la UBA, o cualquier otra universidad habilitada y reconocida, y que cuente con un título que le permita desarrollar tratamientos efectivos. Para más información se puede acceder al servicio de Salud Mental Responde, que se encuentra disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y cuenta con dos teléfonos: 4863-8888/ 4861-5586.