Qué significan los conos naranja en la ruta y por qué puede generar una multa

Por qué los conos naranja generan multas.

La obtención de una multa de tránsito puede estar sujeta a una gran cantidad de infracciones, y una parte de los conductores expresan que algunas se obtienen por medio de la presencia de unos conos naranjas en las rutas, que se pueden ver en la provincia de Córdoba. Algo que invita a pensar cómo se maneja en general o si se trata de una exageración.

No todas las personas manejan de la misma manera, y esto es posible comprobarlo en cualquier calle de la Ciudad de Buenos Aires y mucho más si decide salir a las rutas que recorren a la Argentina. Por lo tanto, la presencia de conos naranja en algunos tramos es un invitación a frenar, revisar y circular en caso de que esté todo en condiciones. Sin embargo, otro grupo de gente señala que las indicaciones que reciben para detener la marcha puede generar consecuencias para nada positivas.

"Si viniste a Córdoba y no sentiste mariposas en la panza al ver los 'conos naranja', ¿podés decir que transitaste las rutas de Córdoba?", expresó Silvia Dilena. Su comentario, junto al de otros, expone que los controles vehiculares en muchas oportunidades son desmedidos. "Si alguien en Argentina está libre de multa cordobesa, que tire la primera pierda", escribió Juan Luis.

Por otro lado, hay personas que exponen que la abultada presencia de multas se debe a falta de comprensión de las normas de tránsito o es debido a que se está desarrollando una mala conducción. "La máxima es 130, no 137 ni 131 y si no prendes la luces es porque no sabes manejar. Yo manejo todas las semanas a Córdoba Capital y jamás me hicieron una multa", comentó un hombre.

El debate está planteado. Algunos creen que son muy estrictos con el cumplimiento de las normas para recaudar más, mientras que otra parte señala que se trata de un accionar justo que busca entregar seguridad en las rutas para que no se registren accidentes y se tenga que lamentar la pérdida de alguna vida.

Qué significa esta señal en la ruta con fondo azul y que deben realizar los conductores

En las rutas hay un sin fin de señales que los conductores deben conocer para desarrollar un traslado seguro y efectivo, pero hay otras que se encuentran vinculadas con servicios que pueden ser de utilidad. Hay un cartel que está presente en determinados puntos de la Argentina que sorprende por el dibujo que porta, y que se diferencia por su fondo azul.

La señal que pocos conocen y muchas veces ignoran es la que se denomina punto panorámico. Una que le advierte a las personas que están cerca de un lugar con una vista privilegiada, que pueden acceder y descansar un poco después de tanto recorrido. Además, estos puntos entregan la posibilidad de que se acceda a ciertos servicios como compra de alimentos, combustible y acceso a baños públicos.

Lo particular de la señal es que dispone de una bandera y una extensión de color negro, que según el manual se trata de un viejo lente cámara de fotos. A simple vista, el diseño genera cierta curiosidad y se encuentra algo alejado de lo que busca expresar.