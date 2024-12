¿Por qué se recomienda usar un ojo turco y qué protección entrega a quien lo lleva?

Para qué sirven los ojos turcos.

Hay una serie de objetos que las personas se colocan para embellecer sus estilos o llevarlos en el día como son los aros, los anillos, las cadenas y las pulseras, pero hay uno en especial que tiene una segunda utilidad como son los ojos turcos. Los que pocos saben es que brindan una protección a su portador ante determinadas situaciones.

Existen una gran variedad de creencias que van desde realizar determinadas acciones, consumir diferentes alimentos y hasta portar ciertos objetos con el fin de combatir a la mala suerte. Una de las recomendaciones que pasa por el boca a boca de la sociedad es aconsejar el uso de un ojo turco. No importa si se lo utiliza como colgante, pulsera o tobillera, solo es necesario tenerlo.

"Me voy a tatuar un ojo turco en la frente a ver si así me va mejor", expresó Yan, como figura su usuario de X (ex Twitter). Se trata de un amuleto bastante particular porque posee un círculo azul que rodea a un dibujo que pareciera formar un ojo que en su centro dispone de un tono celeste y negro. Algunos no creen en sus beneficios, mientras que otros vigilan su estado con el paso de los días.

También conocido como nazar, se trata de un amuleto que suele fabricarse a mano con distintos tipos de cristales que portan la particularidad de combinar varios tonos de azules y celestes. Los relatos señalan que este objeto se concibió en Anatolia, una península en el Mediterráneo Oriental que pertenece a Turquía. Uno que cuenta con una función de alejar a las malas energías y en especial proteger a la persona del mal de ojo.

Hay relatos que exponen que el ojo turco puede dejar de entregar beneficios cuando se rompe la pulsera que lo sujeta o queda dañado. Esto es producto de que evitó a su portador de algún mal y al quebrarse cumplió con su ciclo de vida útil. Se recomienda descartarlo y adquirir uno nuevo que permita renovar el ritual de protección.

¿Qué significa que se caiga un cubierto al piso y por qué se asocia con la mala suerte?

Hay ciertas tradiciones que exponen que la presencia de un cubierto en el piso es mucho más que un descuido por parte de la persona que lo estaba manipulando. Según el relato que se escuche, este accidente puede generar dos tipos de consecuencias que son consideradas negativas.

En primer lugar, se cree que dejar que una cuchara, un cuchillo y un tenedor se caiga al suelo es señal de que pronto vamos a recibir una mala noticia. No se suele especificar en qué ámbito, pero se recomienda extremar los cuidados para no cometer errores que podríamos llegar a lamentar. Se aconseja dar tres golpes con el objeto para revertir el efecto.

Mientras que la otra fuente expone la presencia de visitas en el hogar. En caso de una cuchara, se va a tratar de un niño y el cuchillo se encuentra vinculado con la llegada de un hombre. En tanto que el tenedor se asocia con una mujer golpeando la puerta para dejar un mensaje.