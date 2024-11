¿Por qué se recomienda dejar un vaso con agua al dormir y usar el aire acondicionado?

Por qué hay que dejar un vaso de agua al usar aire acondicionado.

La presencia de elevadas temperaturas genera que las personas hagan uso del aire acondicionado por las noches con el objetivo de descansar mejor y poder arrancar el próximo día con la energía suficiente. Hay una recomendación sobre su uso que demanda la colocación de un vaso con agua en la habitación que vamos a dormir y que podría entregar beneficios para salud.

Hasta un punto, los ventiladores de pie o de techo son de utilidad, pero luego pasan a recircular el aire caliente dentro de la habitación y esto provoca que sean más las personas que consideren la idea de pasarse a los beneficios que el aire acondicionado ofrece. Como todo artefacto, hay mitos sobre su accionar que van desde colocar la temperatura de cierta manera o hacer uso de un vaso con agua con el fin de que no nos enfermemos.

Por qué hay que dejar un vaso de agua al usar aire acondicionado.

"Si querés usar el aire acondicionado a la noche sin que te genere tos, podés aportar humedad al ambiente durante su funcionamiento; mediante un humificador, vapor o un vaso con agua en la mesa de luz. Esto evita que se seque el aire y no se te irritan las vías respiratorias"; expresó Bauhasaurus, como figura su cuenta en X (ex Twitter). Una práctica que se puede apreciar tanto en hogares como en establecimientos que dispongan de este dispositivo.

No obstante, un usuario le respondió que la técnica no cuenta con ningún beneficio y que no servirá de nada dejar el recipiente durante las noches. "El aporte de humedad es cuando el agua cambia de fase, debería haber aporte de calor", señaló. La forma en que un vaso de agua puede evitar que no se vean perjudicadas las vías respiratorias es que el contenido del envase se encuentre lanzando vapor, casi al punto de hervir. Aunque es algo que tiene un efecto durante un tiempo determinado.

¿Cuál es el error de poner el aire en 16° y por qué no sirve para enfriar?

Ante mayor presencia de calor, las personas deciden bajar de manera considerable la temperatura que figura en el control del aire acondicionado con el fin de no sentir una sensación de agobio y poder desarrollar sus actividades sin ningún tipo de problema. Lo que pocos saben es que esta acción no dispone de ninguna consecuencia en el enfriado de la habitación.

Lo primero a señalar es que el aire que se desprenderá del dispositivo va a ser siempre el mismo, y no disminuirá por más que modifiquemos el valor que figura en el visor. El secreto está en que el motor trabajará de manera continúa y sin descanso para que la habitación se enfríe. También se descarta el mito de que se enfría más rápido, lo que se va a producir es un mayor aumento en el consumo de electricidad.

Los técnicos de aire acondicionado recomiendan que la temperatura debe estar entre 21 y 24, debido a que no afectará tanto el gasto en la boleta que llegará a fin de mes, el equipo tendrá un andar correcto y se conservará más el gas disponible que se usa para enfriar la parte de la casa en la que vamos a permanecer. Cualquier otra medida por debajo de los 20 queda a sujeta a decisión del usuario.