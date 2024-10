Por qué las mujeres llevan una cuchara en la cartera

Llevar una cuchara de cocina puede solucionar varios problemas

En los bolsos personales pueden guardarse una gran cantidad de objetos que están ahí para resolver una urgencia o un imprevisto, pero no hay dudas que la presencia de una cuchara en la cartera de una mujer es algo que llama bastante la atención. La explicación es clara y permite sacar adelante un detalle estético que puede pasar desapercibido para muchos.

Por lo general, tanto en las mochilas como en las carteras, se guardan objetos de utilidad de acuerdo al día, pero también se colocan otros que permiten darle una solución casera y efectiva a cualquier problema que se puede llegar a presentar. Este es el caso de una cuchara de cocina que brinda una respuesta para corregir un detalle estético. A pesar de que muchos creen que es para comer algo en la calle o en el trabajo, su significado va por otro lado.

"Solo las mujeres sabemos para qué es la cuchara", expresó ErikaGuzmn7, como figura su usuario en X. La foto es bastante clara porque en la cartera se pueden apreciar varios objetos con fines estéticos. Esto genera que el instrumento de cocina desentone un poco y provoque algunas respuestas para entender su utilidad.

En los comentarios del posteo se puede apreciar que varias mujeres bromeaban con la chance de comer un postre o un helado, mientras que los hombres realizaban consultas y uno solo logró dar con la respuesta correcta porque le habían explicado con anterioridad. "Funciona para muchas cosas, pero la principal para las pestañas", manifestó. "Y para la comida. Parece que llevan muchas cosas, pero he entendido que llevan lo necesario", agregó. Ambos comentarios fueron bien recibidos, debido a que respondió con la idea del post.

Cómo corregir las pestañas con una cuchara

Uno de los tutoriales que se encuentra difundido en las redes sociales permite apreciar que una simple cuchara que puede encontrarse en cualquier cocina podría ser de utilidad para mejorar la posición de las pestañas. Solo es necesario aplicarla de manera correcta sobre el sector y luego terminar de arreglar con un poco de rimel que permitirá obtener un resultado más que digno.

1. Cubrir la parte trasera de la cuchara con un cuatro dedos de la mano y colocarla de manera vertical.

2. El dedo pulgar debe quedar debajo de cuchara y entre medio deben estas las extensiones de la pestaña.

3. Con el pulgar darle base a las pestañas y con el perfil de la cuchara frotar.

4. Usar rimel para darle mayor presencia.

Se recomienda hacer un movimiento suave para no dañar el ojo y no quitarle volumen a las pestañas, debido a que se trata de una zona sensible y cualquier accionar incorrecto puede generar consecuencias poco agradables para la vista.

Este pequeño tutorial permite que las pestañas queden onduladas de manera casi perfecta. De hecho, se recomienda que primero se practiquen los movimientos con una pequeña cinta para observar los resultados y determinar si es de utilidad o no.