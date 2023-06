Perdió la billetera en un recital del Indio y ahora lo acusan de un crimen: el calvario de un joven

Maximiliano Villalba atraviesa un verdadero calvario al ser implicado en un crimen tras ir al recital del Indio Solari que se hizo en Olavarría en 2017. La cronología de un hecho que conmocionó a todos.

Lo que parecía una anécdota más para el recuerdo terminó siendo una pesadilla. Maximiliano Villalba es un joven que el 11 de marzo de 2017 fue al histórico recital que brindó el Indio Solari en Olavarría, donde perdió el DNI. Pero nunca se imaginó que un hecho tan cotidiano podía transformarse en un calvario: actualmente lo acusan de participar en un crimen ocurrido en Moreno.

"Yo no entendía nada, pensé que todo era una equivocación", dijo el joven que dialogó con el programa de Guillermo Andino en A24. Maximiliano se dio cuenta al instante que se fue del estadio que había perdido el DNI, pero tomó la decisión de no realizar la denuncia por extravío y limitarse a hacer un nuevo trámite.

Unas semanas posteriores al show, su hermana lo llamó diciéndole que habían allanado la casa de sus padres, domicilio que figuraba en el documento. "La Corte rechaza mis recursos. Para mi hay algo raro. No entiendo cómo pueden condenar así a un inocente. Nunca tuve antecedentes penales ni estuve en una comisaría. Mi familia es humilde y en el allanamiento no encontraron nada", se lamentó sobre el hecho ocurrido en Moreno del cual aseguró que no es culpable.

"Yo ya estaba tramitando el nuevo DNI y ni bien lo tuve me presenté a la UFI Nº 3 de Moreno, sin abogados, creyendo que todo era un error. Pero cuando llegué me empezaron a decir que yo había robado", agregó Villalba. Según contó, la condena sería de cuatro años de prisión bajo la carátula de robo en poblado y en banda, un hecho del cual nunca participó.

En última instancia, realizó un duro cuestionamiento al juzgado a cargo de esta causa por el calvario que le están haciendo vivir desde hace un largo tiempo. "El único error que tuve fue no hacer la denuncia de que perdí mi DNI y ahora todo esto me está haciendo un daño psicológico inmenso", expresó.

Increíble: el video de La Renga tocando en un bar que sorprendió a todos

La Renga viene de brillar en el Cosquín Rock de España, pero la banda tomó trascendencia no precisamente por su presentación en el festival. Es que después de haber tocado, se fueron a un bar y dieron otro show pero de manera gratuita para tan solo 50 personas. El video de ese momento recorre las redes sociales y se volvió viral.

El mítico grupo de rock nacional conformado por "Chizzo" Nápoli, "Tete" Iglesias, "Tanque" Iglesias y Manuel Varela viene de recital en recital en este 2023. En primer lugar, sorprendieron a todos cuando aparecieron en el escenario del estadio de Vélez cuando tocó Divididos frente a más de 40 mil personas.

Luego siguieron el recorrido en el interior del país con un reciente show en Concordia, Entre Ríos, para luego desembarcar en Málaga para la segunda edición del Cosquín Rock España 2023 en el recinto Marenostrum de Fuengirola. Después de haber deslumbrado al público, los músicos tomaron la decisión de continuar la gira pero en un lugar mucho más reducido.

Los videos que recorren las redes sociales muestran a La Renga tocando en un bar under para 50 personas. Otros dicen que había alrededor de 100, aunque el número pasa desapercibido, ya que una banda como esta está acostumbrada a recitales mega masivos. Allí había mucho público argentino haciéndoles sentir el fervor de siempre y también españoles que no los conocían.