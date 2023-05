Máxima tensión en la ruta 9: cayó un meteorito y destrozó el pavimento

Un video viral en redes sociales muestra la ruta hecha pedazos, un árbol quemado y el relato de una mujer en su vehículo en el que aseguró que se trató de un meteorito. El impactante hecho ocurrido en una ciudad de la provincia de Buenos Aires.

En la Ruta Nacional N° 9 se vivió un clima tenso y de desconcierto total en el que tuvo que intervenir la Policía junto con algunos servicios de emergencia. Una mujer publicó un video en su cuenta de TikTok donde relató que cayó un meteorito y mostró los destrozos que hubo como consecuencia de esta situación.

A la altura de la localidad bonaerense de San Nicolás, la ruta 9 tuvo que ser intervenida a raíz de la presencia de un cráter gigante en medio del pavimento y un camión volcado en la banquina. "Cayó un meteorito y quemó el árbol. No, miren, miren. Acá iba justo pasando un camión con carbón. Es tremenda la situación", expresó una usuaria de TikTok.

"Es el primer meteorito que cae en la zona. Quemó todo el camión", concluyó en el video que se volvió viral. En el mismo, se pueden observar rocas de color negro que se especula que es parte del presunto meteorito con el carbón que perdió el camionero tras el siniestro. Se desconoce el estado de salud del chofer del camión que volcó y si la Municipalidad de San Nicolás, distrito en el que cayó el objeto espacial, comenzó las tareas de repavimentación por los destrozos.

Este evento vinculado con el mundo de la astronomía generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. "¿Cómo le explicás al seguro?; "Estuve ahí"; "Para la gente que piensa que es mentira, es real. Iluminó todo y de repente se escucha explosión", expresaron algunas personas que se hicieron eco de esta situación.

Estaban durmiendo y les cayó un meteorito adentro de la casa: la inédita foto que lo confirma

El universo de las redes sociales se hizo eco de una situación inesperada vinculada al espacio exterior. Se trata de la caída de un meteorito nada menos que adentro de una casa mientras una familia estaba durmiendo que generó la rotura del techo y la imagen se volvió viral.

"Estás durmiendo y un meteorito perfora el techo de tu casa...", escribió Manuel Mazzanti, el periodista que trabaja para el programa espacial de la NASA. En su cuenta de Twitter publica cosas referidas a este contexto y que haya caído un meteorito adentro de una casa fue una situación que sorprendió a todos.

Ocurrió en Hopewell, New Jersey, y afortunadamente no hubo ninguna persona lastimada ni tampoco tenía contenido radioactivo. El tamaño del meteorito no era tan grande, pero fue suficiente para perforar el techo de la casa. Esta noticia despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales a tal punto de que los usuarios de Twitter comenzaron a preguntarse qué va a pasar con el objeto.

"¿El propietario pasó a ser el titular del meteorito, ahora? Digo, porque vale una pequeña fortuna ¿O el Estado lo confisca?", le preguntó una persona al periodista. "Si cae en tu casa sos el propietario. Seguramente lo van a analizar, pero es tuyo", reveló Mazzanti.