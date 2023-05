Ganó dos veces la Quiniela, perdió millones de dólares y quedó en bancarrota

Una jugadora logró ganarse la quiniela, pero lamentablemente tomó malas decisiones que la llevaron a quedar en bancarrota. Quién es.

Ganarse la quiniela es sin duda un asunto exclusivo para afortunados. Es un momento que cambia por completo la vida de las personas, pero en este sentido no todos los finales terminan siendo agradables. Teniendo presente esta situación en El Destape te dejamos la historia de una mujer que ganó 5,4 millones de dólares, pero sus malas decisiones la dejaron en bancarrota.

Transcurría el mes de octubre de 1985 cuando Evelyn Adams logró ganar un premio de 3,9 millones de dólares. Cuatro meses después, la suerte le volvió a sonreír con 1,4 millones más y, debido a su éxito en la lotería, decidió que la compañía le realizara pagos mensuales por 218 mil dólares. Cuando recibió su primer depósito, la mujer saldó algunas deudas y además aseguró los estudios universitarios de su hija.

Luego vinieron algunos gastos relativamente normales como la compra de un auto y algunos regalos que le envió a sus seres queridos. Tenía muchos plane,s como por ejemplo acudir a la escuela y también abrir una tienda musical, pero en este instante pensó tenerlo todo controlado ya que contaba con la asesoría de dos especialistas.

Con el paso del tiempo, el dinero no aumentaba, ya que lamentablemente había desaparecido. A la altura del 2006 esta mujer ya había perdido todo lo ganado debido a sus malas determinaciones financieras que la llevaron a tocar fondo.

Tuvo varios negocios fallidos y además su adicción a las apuestas la llevó a invertir demasiado dinero en las máquinas tragamonedas. También aparecieron varios préstamos que le realizó a sus amigos, lo que generó más problemas en sus finanzas. “Todos querían mi dinero. Todos tenían su mano extendida. Nunca aprendí una palabra simple en el idioma inglés: ‘No’”, dijo.

Vale la pena recordar que este no es el único caso con ganadores de la Quiniela. En otros lugares han sucedido situaciones bastante desafortunadas, como por ejemplo el caso de una mujer que tuvo que dejarle su fortuna al ex marido debido a que ella no quiso compartir su triunfo.

El hecho ocurrió en 1997 cuando un hombre descubrió que su ex pareja había ganado más de un millón de dólares y por esta situación había decidido separarse. Por su accionar, la mujer habría violado las leyes estatales y por este motivo un juez le ordenó entregar toda su fortuna.