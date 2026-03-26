El hechizo casero para atraer el amor de tu vida, según Venus Psíquica

La vidente Venus Psíquica -popular por sus predicciones sobre el gobierno de Javier Milei y el futuro de Cristina Kirchner- compartió en sus redes sociales un "hechizo casero" para atraer al amor de tu vida para siempre. El paso a paso del ritual con materiales que pueden encontrarse fácilmente en un hogar.
Venus Psíquica compartió en su cuenta de Instagram un ritual para atraer al amor de tu vida y explicó que se trata de un hechizo casero para "que no estés más triste, para que no estés más sola ni solo". El objetivo del hechizo, según la vidente, es atraer a aquella persona que quizás no sabe que la amamos. "Háganlo con intención y fe y ese amor que ni siquiera sabe que ustedes lo quieren, va a venir. Mientras hacemos el hechizo, hay que hablar con nuestros dioses", sostuvo.
Materiales
- Dos hojas de cuaderno.
- Un pincel.
- Birome.
- Miel.
- Cinta roja.
MÁS INFO
Cómo es el hechizo de Venus Psíquica
- En una hoja de cuaderno escribir tu nombre y apellido, y tu fecha de nacimiento completa (día, mes y año).
- En la otra hoja escribir nombre y apellido de la persona amada, y su fecha de nacimiento completa (día, mes y año).
- Pintar con miel ambos nombres y fechas de nacimiento.
- Unir las hojas, doblar en cuatro y sellar con un nudo de cinta roja.