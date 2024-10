Cuál es el método que NO debe usarse para lavar el auto y por qué lo daña

Existen un sin fin de tutoriales que brindan una guía detallada de cómo llevar a cabo un lavado perfecto para que el auto pueda lucir en excelente condiciones, pero en YouTube un video se hizo bastante popular por un consejo que las personas deben evitar al momento del secado. Uno que impide la visita al chapista.

Tras aplicar una buena limpieza sobre el vehículo, el proceso de secado es el siguiente paso a ejecutar. Un tutorial que se difunde en las redes señala que algunas personas cometen un error bastante común y que podría estar alentado con el objetivo acelerar el proceso de lavado. Algo que a la larga termina dañando distintas partes del auto.

cómo no limpiar el auto y evitar que se dañe

Bajo el título de "cosas que no hacer limpiando el coche", se puede apreciar que se le desaconseja a los conductores que no hagan uso de un paño bastante particular. "Error 1: secarlo con papel porque lo rayarás", expresa el video. Se recomienda que la eliminación de las gotitas de agua debe hacerse con una toalla o cualquier elemento de tela.

Por otro lado, se debe considerar que el secado natural tampoco es una opción disponible para culminar con la limpieza del auto. Esto podría generar que la superficie del vehículo quede manchada, y se necesite nuevamente pasar un paño húmedo para eliminar esas pequeñas marcas que estarán visibles en todos lados.

Cómo sacar el polvo del interior del auto de una manera superefectiva

Uno de los verdaderos dolores de cabeza que afrontan las personas al momento de limpiar un auto es sacar el polvo que se encuentra en su interior. La opción más simple es utilizar una aspiradora, pero no siempre se logra eliminar la mayor parte de las partículas que se encuentran presentes y la sensación que queda es podría haberse hecho algo más.

En las redes sociales, en especial X (Ex Twitter), se encontró un método que permite una limpieza profesional pero desde la comodidad del hogar y sin gastar dinero. Solo es necesario contar con una pulidora o cualquier otro elemento eléctrico que permita cierta vibración en la zona que deseamos limpiar.

El efecto de vibración provocará que las partículas de polvo comiencen a moverse y esto debe ser aprovechado para que la aspiradora realice su trabajo. Un hack muy útil y que permite obtener una limpieza profesional. Sin embargo, hay un detalle a considerar y es que la máquina de pulir con su fuerza puede generar que ciertos tornillos se aflojen. Se recomienda no realizar una aplicación desmedida para evitar que el auto se dañe.