Cuál es el gesto que hacen los parrilleros y por qué es clave para cocinar la carne

por qué se debe colocar la mano arriba de la parrilla

Son varios los trucos que existen para llevar a cabo la confección de un asado más que perfecto para aquellos que pretenden aprender y no saben cómo hacerlo. En Tiktok se difundió un tutorial que expone un interesante gesto que se debe realizar antes de colocar la carne sobre la parrilla y que impactará en el proceso de cocción.

Hay tutoriales sobre cómo prender el fuego, qué elementos usar para cocinar, cuáles son los cortes indicados pero uno se destaca por saber cuándo colocar la carne para que esta comience a cocinarse. Uno que demanda un simple movimiento que no es para nada complicado de aprenderlo y que con el paso del tiempo permitirá encontrar el punto justo.

"Esto es un asado para principiantes"; expresó Almendra en tu cocina, como figura su usuario en Tiktok, y entregó una serie de procedimientos que las personas deben seguir para hacer un asado por primera vez. "Para saber cuándo ponemos la carne, medimos la temperatura de la parrilla con la mano", agregó. Un movimiento sencillo es clave para cocinar.

"Para cortes finos se recomienda que aguante entre seis y siete segundos, es decir fuego fuerte", profundizó Almendra. Este gesto permite asegurarnos que la carne no saldrá seca o que se quemará mientras se está asando.

Por qué no hay que usar combustible en el fuego del asado y cuál es el efecto en la carne

No hay un método para prender el fuego del asado, pero sí existen una serie de consideraciones que las personas deben saber antes de iniciar la llama que provocará la cocción de la carne. Algo que no solo evitará que el alimento se queme y no se pueda comer, sino también la gestación de un incendio.

Los métodos más utilizados para iniciar un fuego de un asado son la leña, el carbón y algunos tablones de madera de los cajones de verduras. No obstante, se desaconseja que se decida acelerar el crecimiento de la llama con combustible, en especial con la nafta, debido a que es más inflamable y si no es maniobrado por un experto puede generar consecuencias severas.

Por otro lado, los cocineros y los parrilleros desalientan el uso de combustible en la organización de un asado porque puede afectar bastante al sabor de la comida. Esto es producto de que el carbón se quemará de manera rápida, la carne no estará cocida del todo y lo más importante es que el aroma del líquido quede impregnado sobre lo que coloquemos en la parrilla.

En consecuencia, solo se debe hacer un asado respetando la receta tradicional y sin grandes agregados porque esto provocará que una de las comidas que más disfrutan los argentinos se termine transformando en un plato incomible, y que en algunos casos demande que se deseche.