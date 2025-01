¿Cuál es el error más común en el uso del aire acondicionado que puede generar un gasto innecesario?

Cuál es el error que más se repite con los aire acondicionados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los próximos días se registrarán temperaturas con mínimas por encima de los 20 grados y máximas cercanas a los 30. Esto provocará que muchos argentinos usen el aire acondicionado, ya sea para trabajar, estudiar, descansar o cualquier otra actividad. Aunque es importante presentarle mucha atención al uso que se le da para no cometer errores y gastar dinero impensado.

Es algo bastante lógico que a mayor uso, los electrodomésticos se comienzan a desgastar y presentar ciertos fallos. Esto genera que sea necesario aplicarle un mantenimiento mensual para extender su vida útil y no tener que recurrir a un técnico o realizar la compra de uno nuevo. Dos alternativas que suelen aplicar en lo que respecta a este objeto.

Cuál es el error que más se repite con los aire acondicionados

"Estaba goteando el aire por dentro, googleé y me salió un tutorial en YouTube. Limpiar el filtro nomás era pero nunca hice. Vi todo, limpié y me ahorré un 300mil con el técnico", manifestó Rita Fernández, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una decisión muy inteligente, debido a que las partes de los filtros son desmontables y de fácil quitado. Un sector que muchos olvidan revisar después de que hicieron la compra del aparato.

Estos filtros que se encuentra siempre debajo de la parte delantera del equipo y tienen como función absorber el aire que se encuentra en la habitación para luego sacarlo hacia fuera. En el medio, las corrientes pueden arrastrar partículas de suciedad o alérgenos que quedan retenidos entre los poros de la rejilla. Los expertos recomiendan que deben sacarse cada tanto o antes de la llegada del verano para asegurar un correcto funcionamiento.

Qué significa la gotita en el aire acondicionado y por qué es muy útil

Los controles de los aire acondicionados cuentan con una serie de símbolos que permiten elegir que tipo de funcionamiento queremos que desarrolle mientras se encuentra encendido. Pero, hay uno en particular que genera bastante confusión y que presenta a una gota de agua. El secreto está en que es útil para determinados días.

La famosa gotita de agua en estos dispositivos se encuentra vinculada con una función que extrae toda la humedad presente dentro de la habitación. Esto permite entender que solo es necesario su uso en jornadas en dónde los valores se encuentran por encima del 50% y con una marcada presencia en el ambiente. También hay personas que por motivos de salud necesitan entornos sin estas características.

Hay casos en donde la marca del aire acondicionado genera un atajo directo hacia la función de eliminar la humedad presente y lo hace colocando un botón que porta las siguientes palabras "modo dry". Durante los primeros días del 2025 es aconsejable no usarlo porque el pronóstico expuso valores bajos. Solo se recomienda enfriar la habitación.