¿Cómo es el lenguaje de cubiertos y qué significa cada posición?

Cómo colocar los cubiertos sobre el plato tras comer.

Después de disfrutar una cena, la posición de los cubiertos es una que debe considerarse de gran manera porque le permitirá a los mozos tener conocimiento sobre cómo fue recibida la comida que se ofreció. Dependiendo de la ubicación que se elija, se estará notificando diferentes resultados, ya sean positivos o negativos.

Hay manuales de estilo que aconsejan no colocar los cubiertos sobre los platos de cualquier manera porque esto podría llegar a ser interpretado de forma incorrecta. La posición puede señalar que uno se encuentra satisfecho, que prefiere pasar al postre o no estuvo conforme con la calidad de la comida que le acercaron.

"¿Conoces el idioma de los cubiertos?", expresaron desde Cocina y vino, cómo figura su usuario X (Ex Twitter). En el posteo se puede apreciar que hay cinco posiciones diferentes en las cuales se tienen que colocar a los objetos. Cada una transmite una idea muy distinta en caso de que la persona no pueda expresar o no tenga permitido hacer señas hacia los mozos como al organizador del evento.

El lenguaje de cubiertos

Pausa: se tiene que colocar al tenedor y el cuchillo en cada extremo del plato formando un triángulo sin tocarse. Esto permitirá notificar que de momento no se comerá pero a futuro sí.

Siguiente plato: se debe formar una cruz para notificar que se desea probar lo que sigue.

Excelente: en este caso, el cuchillo y el tenedor tienen que estar de manera paralela y horizontal para notificar que uno quedó encantando por la comida.

Pésimo: se tiene que formar un triángulo donde la punta del cuchillo debe quedar entre los dientes del tenedor.

Terminado: poner a los cubiertos de manera paralela y vertical es señal que una persona no tiene más hambre.

¿Cuál es la original? Por qué algunas recetas de empanadas llevan aceitunas y otras no

No hay dudas de que una de las comidas que más consumen los argentinos son las empanadas, debido a que pueden rellenarse de varias maneras pero las más requeridas son la que portan carne como el ingrediente más importante. Aunque hay versiones que se destacan por la presencia de aceituna. Algo que genera bastante debate.

La respuesta es una ambigua, ya a que depende bastante de la receta que se utilice para cocinar empanadas. Por ejemplo: la versión salteña es una que omite la utilización de este alimento. Mientras que en Chaco y Jujuy es clave su presencia para realizar la elaboración original. Lo mismo sucede con aquellas preparaciones que vienen desde el sur del país: el pescado es el gran atractivo.

Sin embargo, si se hace un repaso más extenso puede encontrarse que la aceituna está muy presente en las recetas de empanadas correspondientes a provincias como La Rioja, San Juan, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. También es importante destacar que el gusto del cocinero influye de gran manera al momento de la elaboración.