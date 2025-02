¿Cómo detectar si la Inteligencia Artificial brinda datos falsos?

Por qué usar la Inteligencia Artificial es un riesgo.

El desarrollo de la tecnología permite que la Inteligencia Artificial se encuentre en manos de muchas personas con una simple combinación de clics, pero no siempre se trata de una herramienta a la cual se le debe entregar una confianza absoluta. Si bien cuenta con beneficios, hay errores muy marcados que pueden generar consecuencias hasta en el proceso de aprendizaje.

Como toda innovación, se debe esperar un tiempo para que adquiera un grado de desarrollo tal que no presente problemas. En este caso, las IA están evolucionado de gran manera con el paso de los meses, pero no siempre entregan la mejor respuesta a todas las consultas que se realizan. Es por ello que se aconseja un uso moderado.

"Ayer, a dos alumnos que vinieron a entregarme trabajos les dije 'necesito sinceridad, ¿lo hiciste con IA?'. La piba me dijo que no. Insistí 'prefiero honestidad, que me lo digas ahora, no pasa nada, porque me pone de muy mal humor que hagan los trabajos prácticos con inteligencia artificial'", expresó Cativa Pitusa, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En los comentarios, se puede apreciar que la respuesta fue positiva debido a que la utilizó para solucionar dudas que no supo despejar.

¿Por qué no usar IA para trabajos?

Lo primero a mencionar es que la Inteligencia Artificial, ya sea ChatGPT o Gemini, no tienen capacidad de pensamiento propia. Su funcionamiento en lo que respecta a la recolección de datos se basa en múltiples búsquedas que realiza en cuestión de segundos sobre aquellas páginas web vinculadas con lo que se le consultó. Esto puede provocar que acceda a portales confiables y también a otros de dudosa veracidad. Lo último termina de condicionar la respuesta que se obtiene.

"La IA se basa en la información que se encuentra en la web, en donde coexisten las noticias falsas, todavía no es del todo capaz a la hora de establecer filtros que puedan garantizar la veracidad de la información que provee", explicó Federico Trabucchi, periodista, en la investigación IA y Fake News: cuando lo real puede sucumbir a mentiras cada vez más inteligentes de Andrés Todesca. Por lo tanto, la mejor opción sigue siendo realizar una búsqueda manual y aquello que no se entienda esperar al profesor para que lo explique.

