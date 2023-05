Marixa Balli y una grave denuncia de violencia contra Corona: "Me mató a golpes"

La panelista de LAM dio a conocer la violenta situación que vivió con Jorge Corona en una función teatral. Marixa Balli recordó el triste accionar que sufrió con el humorista.

Marixa Balli recordó sus épocas de temporada teatral y denunció a Jorge Corona por un violento episodio que sufrió en una obra de teatro. La panelista de LAM le contó a Ángel de Brito cómo fue el mal momento que pasó con el humorista.

"Con Corona tuvimos un montón de problemas por distintas situaciones. Un día me dio una cachetada. Estábamos haciendo la obra Los Bellos y las Bestias y yo en un momento le hago una pregunta, él estaba en el costado del escenario", comenzó su descargo la intérprete del hit La Cachaca. Y siguió: "Le hice un planteo, bien, le hice una consulta. Él estaba sentado, me mira, se levante y me da una cachetada".

Balli cuenta que quedó atónita ante la reacción del comediante y agregó: "Para mí se confundió o estaba pensando en otra persona, pero me dio una cachetada de una manera... entonces yo le pegué, nos empezamos a pegar, nos terminamos matando a trompadas. Fue terrible".

"Tenemos una testigo que no quiso dar la cara en su momento que fue Gladys Florimonte. Ella estaba vestida de pollo haciendo un monólogo en el escenario y veía cómo nos estábamos matando nosotros", añadió Marixa. Y concluyó: "Gladys vio que nos estábamos matando a golpes".

Qué hacer si te agreden, escuchás, ves o sabés de una agresión a otra mujer

Llamá al 144 o por Whatsapp al +54 9 11 2771 6463: te orientarán, te asesorarán y te darán contención. Las personas que te atienden en la línea nacional 144 son profesionales capacitados. La llamada al 144 no es una denuncia policial.

También podés llamar al 137 o por Whatsapp al +54 9 11 3133-1000: te atenderá un psicólogo. El psicólogo te ayudará y, si es necesario, enviará un equipo de asistencia. El equipo de asistencia está formado por policías, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. La llamada al 137 no es una denuncia policial.

La denuncia de Marixa Balli a Jorge Porcel

"Cuando estuve con Porcel. Yo era chica, me gustó, pero después me arrepentí. No era el mejor trato. Para la edad que tenía estaba en un programa medio agresivo. Fue duro ese programa", expresó la celebridad de TV en diálogo con Infobae. Y sumó: "Era un programa complicadito. Y el clima que había entre las chicas terminaba siendo medio complicado, entonces era muy difícil. A veces es mejor ni recordar, vos estabas en el piso grabando y de golpe escuchabas cosas que no querías ni escuchar, te hablaban desde control. Era siempre Jorge el que hablaba desde el control".

Balli aseguró que los tratos de Porcel como jefe dejaban mucho que desear y cerró: "Era su forma de manejarse con la gente. Yo era muy chica y a lo mejor no me daba cuenta. Decía: ¿será todo así a lo mejor el mundillo artístico? Porque fue una de las primeras cosas que hice en mi vida lo de Porcel. Estuve en La TV ataca, Noti dormi, La fiesta hot, hice muchos programas, pero el primero fue Porcel. No lo recuerdo con cariño. Lo que yo hice estuvo divertido, fue lindo, pero no a él no lo recuerdo con cariño lamentablemente. Era otro mundo, era otra época, a lo mejor vos no veías las cosas".