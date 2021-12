El video de Fabián Gianola tras las denuncias por abuso: "Me extorsionó"

¡Fuerte descargo! Fabián Gianola grabó un video y se defendió de las denuncias por abuso sexual en su contra. Qué fue lo que dijo y el extenso mensaje que dejó.

Fabián Gianola es consciente de que se encuentra en una situación compleja. Luego de haber recibido denuncias de abuso sexual a varias mujeres, que avanzaron en una citación a indagatoria indagatoria fijada para el próximo viernes , el actor dialogó con el periodista Juan Etchegoyen y le envió un audio de WhatsApp. Sin embargo, esta mañana decidió dar a conocer un video en el que se defendió de las acusaciones con un fuerte descargo.

"Hola, ¿qué tal? Ante los hechos que son de conocimiento público y a pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas. Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos, unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron", manifestó al comienzo del video que grabó el actor y conductor.

Luego, Gianola se refirió a una de las denuncias que recibió y se victimizó: "La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció". Asimismo, precisó: "Tenemos los audios de las amenazas, tenemos audios que comprueban el intento de extorsión. Por otro lado, en esa causa, todos los testigos declararon a mi favor".

Fabián Gianola, actor denunciado por haber abusado sexualmente a varias mujeres.

En tanto, el actor de pasado en El Trece y Telefe habló acerca de la otra denuncia por abuso sexual que recibió. "La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", sostuvo. A modo de defensa, indicó: "Por otro lado, quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca... Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes".

Fabián Gianola no se presentará a declarar en la Justicia

Pese a que este viernes fue citado a indagatoria para darle explicaciones a la Justicia, Fabián Gianola dejó en claro que no lo hará. ¿El motivo? "Quiero también contarles que por ahora no voy a declarar, por pedidos de mis abogados y porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas", precisó el actor.

Finalmente, en la grabación del video se negó a ofrecer disculpas a aquellas personas que denunciaron haber sido abusadas sexualmente: "Me dijeron si quería pedir perdón, pero yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice". Y añadió: "Quiero agradecer a toda la gente que se acercó, a todo el público que me brindó su apoyo, a toda la gente que me brindó su contención: artistas, productores, actores, actrices, asistentes de producción. Muchísimas gracias. También a la prensa por su preocupación y contarles que estoy muy tranquilo". Finalmente, y confiado de cara a lo que resuelva la Justicia, concluyó: "Esto se va a resolver pronto y se va a saber muy pronto la verdad".