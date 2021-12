Fabián Gianola rompió el silencio tras las denuncias por abuso sexual: "Se sabrá"

Fabián Gianola rompió el silencio y habló tras las denuncias por abuso sexual recibidas y realizó un fuerte descargo. Qué dijo el actor antes de presentarse a declarar en la indagatoria de este viernes.

Fabián Gianola se encuentra contra las cuerdas. Hace unos días se conoció que recibió fuertes denuncias en donde se lo acusa de haber abusado sexualmente de varias mujeres. Y luego de que la noticia se extendiera por todo el país, el reconocido actor decidió romper el silencio y hablar con los medios para presentar su descargo.

A pocas horas de que se presente a la indagatoria de este viernes, Gianola se animó a charlar con Juan Etchegoyen, por el programa Mitre Live, a quien le respondió un audio de WhatsApp. "Hola, Juan, ¿cómo estás? De acuerdo a tu pregunta, te contesto que estoy muy tranquilo, estoy muy bien", comenzó afirmando el artista de pasado en El Trece y Telefe.

Al mismo tiempo, el también conductor dejó en claro que tiene plena seguridad de que va a salir ileso de la denuncias por abuso sexual recibidas: "Confío plenamente en mi equipo de abogados. La verdad que si vieras la causa es sinceramente... estoy muy bien y muy tranquilo". Y señaló: "Todo va a salir a la luz pronto y todo se sabrá pronto. Va a salir todo muy bien. Te agradezco mucho y te mando un abrazo".

Fabián Gianola fue denunciado por haber abusado sexualmente a varias mujeres.

El hermano de Natacha Jaitt y una denuncia que dejó mal parado a Fabián Gianola

Ulises Jaitt revivió una vieja denuncia pública que su hermana Natacha Jaitt hizo contra Fabián Gianola: "Natacha avisó quién era Fabián Gianola". Y retuiteó el comentario que en 2018 hizo la modelo: "Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre".

Qué dijo Viviana Aguirre sobre la denuncia de abuso sexual que le hizo a Fabián Gianola

"Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre", expresó la locutora, en diálogo con Ulises Jaitt, sobre el avance de la cusa que inició por el acoso recibido por parte de Gianola en un ciclo radial de Radio Colonia.

Además, la comunicadora aludió a quienes vivieron situaciones similares y no se animan a contarlo: "Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre". "No me lo quiero cruzar porque no lo puedo ni ver, me da asco. Como persona es un desastre. Tiene doble personalidad. Se muestra tranquilo, súper amable y es un sexópata. No se va a curar, los violadores y los que matan no se curan más. ¿Qué esperaba la justicia, que te viole y te mate para tomar cartas en el asunto?", cerró sobre su sentimientos hacia el actor.