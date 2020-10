El ex chef de Mauricio Macri, Dante Liporace, fue denunciado por su ex esposa por los maltratos que vivió durante doce años. Liporace era el encargado de los platos que el ex presidente consumía en La Casa Rosada.

Su ex esposa, Angelina Bellani, hizo la denuncia por violencia de género ante la Justicia y actualmente tiene botón antipánico y una orden perimetral. La mujer afirmó a la TV Pública que la violencia comenzó cuando empezaron a convivir y que duró doce años.

“La violencia era física y emocional, yo terminé haciendo todo lo que él quiso a todo nivel, la agresión era 360”, aseguró la mujer a Crónica y además dijo: “Me hostigaba, no eran celos, me insultaba por la ropa que me ponía y además me pegó varias veces”.

Bellani y Liporace tienen un hijo juntos. La mujer afirmó que durante su embarazo también tuvo que vivir varios episodios violentos con el chef: "Terminé en un hospital y pude haber terminado en una cesárea de urgencia que conllevaba a un peligro de vida de mi hijo y mía".

"Me insultaba mucho. En el embarazo hubo algo horroroso: yo usaba una Tablet para que mi hijo escuchara dibujitos animados y de golpe me aparecieron fotos de una mujer y él. Cuando lo planteo me empujó y me tiró al piso. Cuando le dije que me quería separar, me amenazó con que me iba a sacar al nene", detalló a Crónica sobre esta situación.

"Tenes miedo y te sentís amenazada permanentemente", reconoció Bellani y aseguró: “Dante es mil veces peor de lo que se cree públicamente, ¿Qué peor puede haber que un hombre que le pega a su mujer embarazada? Yo tengo más miedo ahora que antes”.

Actualmente, hay dos fiscalías y un juzgado nacional actuando sobre el caso, además de la Oficina de Violencia Doméstica(OVD).

Si sufrís violencia de género podes comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app.