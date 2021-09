China suspende la aprobación de nuevos juegos en internet

China ha suspendido temporalmente la aprobación de todos los juegos en línea nuevos en un intento por frenar la adicción a los juegos entre los jóvenes, informó el jueves el South China Morning Post, que se basa en fuentes con conocimiento del asunto.

La decisión fue revelada en una reunión entre las autoridades chinas y los gigantes de la industria Tencent Holdings Ltd y NetEase Inc, según el artículo, que no aclara hasta cuándo duraría la suspensión.

Pekín había convocado el miércoles a las empresas de juegos de azar, incluidas Tencent y NetEase.

Tencent declinó hacer comentarios. NetEase no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

En agosto, China prohibió a los menores de 18 años jugar a videojuegos durante más de tres horas a la semana, alegando que era necesario para frenar la creciente adicción a lo que en su día describió como "opio espiritual".

China ha llevado a cabo una amplia campaña de represión en una gran variedad de sectores, como la tecnología, la educación y la propiedad, para reforzar el control gubernamental tras años de crecimiento desbocado.

Con información de Reuters