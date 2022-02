El repudiable comentario de Christian Martin al escuchar a Rodrigo: "Esto es caca"

Christian Martin se volvió viral por un video de hace unos meses en el que se refiere de forma despectiva a un ritmo muy popular en Argentina.

Christian Martin se hizo tendencia en las últimas horas luego de que se volviera viral un video en el que opina de forma polémica y violenta contra sobre uno de los ritmos más populares del país. "Esto es caca", afirmó el periodista de ESPN y LN+ en esa grabación, que si bien tiene unos meses de antigüedad, se volvió a hacer viral en las redes sociales recientemente.

En el último tiempo, Christian Martin se acostumbró a ser parte de las tendencias en Argentina, aún estando desde Europa. Es que el estilo especial del periodista llamó la atención de algunos streamers (como Coscu y Momo), que se empezaron a acercar al "Vikingo" y lo convencieron de sumarse al streaming. A la par de su trabajo como corresponsal desde el Viejo Continente para ESPN, A24 y LN+, Martin empezó a volverse una figura más dentro de los creadores de contenido.

Pero en las últimas horas, el periodista se hizo viral por un video poco feliz en el que se refiere de forma denigrante a uno de los ritmos más populares del país. "Esto es despreciable, esto es caca", disparó Christian Martin mientras charlaba con Momo y de fondo empezó a escucharse cuarteto, y el joven streamer comenzó a hacer el característico baile de La Mona Jiménez. La canción que sonaba en el stream y provocó la curiosa y violenta reacción del "Vikingo" era 8.40 de Rodrigo, un clásico infaltable en cualquier fiesta que se realice en Argentina.

La anterior reacción de Christian Martin contra la música popular argentina

Claro que las duras palabras de Martin contra el cuarteto no fueron la primera vez que el periodista se refirió de forma despectiva a un género que es popular en nuestro país. En un asado en Europa que transmitió con Maxi López y otros amigos, al "Vikingo" no le gustó nada cuando quisieron poner una canción de L-Gante. Si bien no estaba al tanto de la música que hace Elián y su clásico latiguillo "Cumbia 420 pa los negros", al saber que se trataba de ese ritmo popular, Christian Martin paró en seco a quien amagó a sacar AC/DC y disparo: "Esas pavadas acá no".

Christian Martin reveló si tomaría drogas psicodélicas "como Fantino"

Una práctica cada vez más usual entre los influencers es responder las preguntas más variadas e insólitas de sus seguidores, algo que convirtió en tendencia a Christian Martin de nuevo recientemente. "Tomarías drogas psicodélicas como Alejandro Fantino... me pregunta uno", leyó el periodista que un follower le envió y no dudó en responder. La respuesta de Christian Martin no solo fue tajante sino también muy sincera: "No, no tomo nada. No puedo ni fumar un cigarrillo". Vale recordar que el cronista en más de una oportunidad se despachó en contra del consumo de drogas.