El comienzo de semana trajo una gran noticia para los oyentes de Víctor Hugo Morales. A través de un mensaje muy emotivo que brindó en radio AM 750, el mítico periodista confirmó que regresará hoy a su casa tras haber permanecido dos meses internado por coronavirus, enfermedad que sin dudas lo ha golpeado duramente.

Tras haber salido de terapia intensiva, el conductor tuvo que someterse a una rehabilitación en un centro específico por el desgaste físico que el COVID-19 le generó en el cuerpo. Sin embargo, y pese a los problemas que sufrió, llevó adelante cada programa desde la clínica en la que estuvo internado.

Esta mañana, y con muchísima emoción, Víctor Hugo resaltó: "¡Qué gusto saludarlos!. Siempre digo lo mismo. Hoy lo digo de una manera más enfática, que es un día muy especial. Ustedes lo han seguido muy de cerca, han tenido una caricia permanente hacia mí".

Asimismo, el conductor confirmó que regresará a su casa y también se mostró agradecido por la ayuda recibida en los diferentes centros médicos que lo atendieron: "Estoy volviendo a mi casa con una infinita gratitud hacia todos los que me han ayudado, empezando por el Hospital Perón, donde me detectaron el coronavirus y vieron que estaba más complicado de lo que pensaba; a la gente de la Clínica Los Arcos y a los especialistas de la clínica Alcla, donde transité un proceso de recuperación que me hizo muy bien. Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más".

El emotivo descargo de Víctor Hugo cuando le dieron el alta de coronavirus

A mediados de abril pasado, Víctor Hugo contó detalles de lo que padeció el coronavirus: "No llegué a la vacuna, siento que me ahogué en la orilla. Esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos".

Durante su programa también tuvo palabras de elogios hacia los miembros del personal de salud que lo atendieron: "Tengo mucho para contar sobre el personal sanitario, sobre lo que he aprendido, lo que me importa que sean respetado. Esta es mi buena noticia, es personal, pero quería compartirla con todos ustedes porque sé del cariño".

Qué es la neumonía bilateral, complicación de salud que sufrió Victor Hugo Morales tras contraer coronavirus

En principio, es necesario aclarar que pulmonía y neumonía son sinónimos de la misma enfermedad. Durante el último año, la pandemia de coronavirus provocó que la neumonía bilateral se convirtiera en un tema de conversación constante en todo el mundo. Como tal, la neumonía es un inflamación de los sacos aéreos de los pulmones, conocidos como alvéolos, que puede darse tanto en uno como en ambos pulmones de forma parcial o total. En caso de afectar a ambos pulmones, se la considera bilateral.

Dentro de esta sintomatología existen distintos tipos de neumonía, basadas en la causa de origen de la enfermedad. Esta puede ser provocada por la infección de bacterias, hongos o virus. En esa variedad, la neumonía puede ser desde un cuadro leve hasta una enfermedad mortal. En ese sentido también inciden los factores de riesgo relacionados.