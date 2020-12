Axel Kicillof cruzó a Tenembaum por su campaña antivacunas

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se cruzó con el periodista Ernesto Tenembaum, quien intentó en todo momento generar suspicacia por la vacuna Sputnik V y promover así el movimiento antivacuna. Kicillof dejó en claro que entendía su papel como comunicador "al dudar de todo" y desmintió mitos que giran en torno a la vacuna que llega desde Rusia.

Tenembaum lanzó consultas sin fundamento y en la que intentó hacerse el ingenuo. Ante las primeras sensaciones sobre el tema, el periodista expresó: "Axel, no quiero ser hipócrita, en estos días planteé algunas dudas sobre la vacuna que me generan preocupación. La primera es que, fuera de Rusia y Bielorrusia, solo la tiene Argentina. Yo me pregunto, en un mundo tan ávido de vacunas, ¿cómo no hay 20 países más que no piden dosis de cabeza? Yo percibo que con todas las que no son Moderna, Pfizer o AstraZeneca, pasa lo mismo". Y se sumó a la puesta en duda de la calidad de las vacunas: "También hay una falta de datos públicos y no se entiende en qué casos no se debe aplicar, las contraindicaciones. Me pregunto si en el apuro no se están dejando afuera cosas que son importantes".

"Lo que está pasando con las vacunas es que se empezaron a aplicar hace poquitos días y vos sabés, porque tampoco sos ingenuo, que hay cosas rondando alrededor. Primero una cuestión de nacionalismos y de geopolítica" explicó Kicillof. "Una de las cosas que pasó en varios países es que si un país produjo la vacuna, lo que se planteó es que los primeros que debían aplicársela son los ciudadanos de ese país. A partir de un par de meses, habrá lotes más grandes de vacunas a medida que vaya avanzando la producción", siguió en diálogo con Radio con Vos (FM 89.9)

Kicillof dejó en claro que entendía su papel como comunicador "al dudar de todo" pero remarcó: "Lo que está pasando con las vacunas es que se empezaron a aplicar hace poquitos días y vos sabés, porque tampoco sos ingenuo, que hay cosas rondando alrededor. Primero una cuestión de nacionalismos y de geopolítica. Una de las cosas que pasó en varios países es que si un país produjo la vacuna, lo que se planteó es que los primeros que debían aplicársela son los ciudadanos de ese país. A partir de un par de meses, habrá lotes más grandes de vacunas a medida que vaya avanzando la producción". Además expresó que desde el primer momento negoció con varias y ante cualquier aprobación, buscaba comenzar su aplicación.

Volviendo a lo que dijo durante la conferencia de prensa pasada, dejó en claro que se "aplicaría cualquiera, siempre y cuando la apruebe la ANMAT" y disparó fuertemente contra los medios opositores: "Llamarlo virus chino, vacuna rusa, ¿no te hace un poco de ruido con respecto al problema que realmente tenemos? Es patético, realmente. Me parece que no hay que prenderse en eso. Nuestro calendario de vacunación tiene 19 vacunas y yo me las he aplicado sin saber realmente que tienen o cómo están hechas. Me parece que hay una búsqueda de suspicacia que siembra dudas, a veces, desde la ignorancia". Y sumó: "Me parece que se agarran de cada cosita, como diciendo, 'a ver qué le podemos encontrar'. Qué se yo, está bien, no me molesta pero la verdad es que tenemos una vacuna contra el coronavirus. Antes de que Rusia fuera comunista, nació este laboratorio. Llamarlos bolcheviques, comunistas y bueno viejo, córtenla un poco".

En la misma línea, el gobernador Kicillof volvió a apuntar contra los medios de comunicación: "Sembrar dudas sobre un remedio que nos va a salvar la vida... Y dale, dale. Le digo a todos los que están suspicaces con la vacuna, que vayan a una farmacia, pidan una vacuna y miren todas las contraindicaciones. Miren con cuánto se aprobó, de dónde es la droga. El ANMAT es muy serio y responsable". Mientras que contó: "En Rusia y China empezaron a aplicarla a su ejército antes de las aprobaciones, ¿quieren matar a todos? Están locos. Hay que usar el sentido común. Apareció un virus que destruyó todo, da impotencia. Aparece un medicamento y quieren ver la Fase 3 y los estudios en la Revista Lancet...".

Además, el gobernador cree que la vacuna "también cayó en la grieta" y opinó que "es difícil rescatarla". Advirtió que las 24 provincias del país están aplicando la vacuna y apuntó también contra algunos gobernadores de Argentina, acusándolos de tener "un doble discurso". Sobre esto, sumó: "Sé que no estás con esa onda de criticar todo, Ernesto, pero es un poco cruel esto. Generan un estado de pánico, desesperanza, de duda. Desde el conocimiento, son temas muy técnicos".

Para cerrar, Kicillof agregó que las vacunas de AstraZeneca/Oxford llegarán en marzo próximo y que se habla de 22 millones de dosis para todo el territorio argentino. Mientras que las llevadas adelante por la empresa COVAX serían 9 millones de dosis. "Si nosotros terminamos de vacunar a los especialistas en terapias intensivas, vamos a tener una ventaja porque el que nos tiene que curar va a estar inmunizado", sentenció. Entre las tres vacunas habría 25 millones de vacunados entre marzo y abril, siendo el mayor plan de vacunación de la historia argentina

El mensaje tras la aprobación de la Ley de Aborto

Más allá de la pandemia y la gran polémica de los medios de comunicación en relación a la vacuna, Axel Kicillof se refirió a la sesión en la Cámara de Senadores que aprobó el proyecto de ley sobre la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Qué día ayer, ¿no? Hay un derecho más que es muy importante sobre el acceso a la salud pública, no sólo tiene que ver con la libertad sino también con la justicia. La condición social de algunas mujeres para acceder a la IVE generaba muchísimas diferencias, se trata de que como sociedad le demos la misma posibilidad a todas y evitar abortos clandestinos en malas condiciones que generan muertes", expresó.

En la misma línea, disparó fuertemente contra el gobierno anterior: "Alberto jugó esa carta en la campaña que siempre fue algo que se trataba como tabú en la política, dividía mucho. Sin embargo lo dijo y se hizo. El caso Macri, por ejemplo, fue al revés. Estaba en contra y trabajó para ocultar un poco lo que esperaba, esa es mi impresión estando de protagonista ahí. El Ejecutivo tiró la discusión pero para que todo siguiera igual, el aporte es muy relativo". Pero sentenció dejando en claro: "El principal mérito está en esa multitud que se veía ayer, un nuevo actor social y político, que reclamó este derecho y creo que va seguir reclamando otros. Nos están cambiando la vida y la sociedad, muy de fondo".

