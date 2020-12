El actor ultramacrista Luis Brandoni cuestionó la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, que comenzó a aplicarse en el país desde la mañana del martes 29 de diciembre, y aseguró que se usa como una "camiseta partidaria".

Brandoni, uno de los principales instigadores del incumplimiento de las medidas de prevención contra coronavirus mediante las marchas anticuarentena, le dio una entrevista a la periodista ultraopositora Cristina Pérez en Radio Mitre y despotricó contra el comienzo de la vacunación en Argentina, que se da al mismo tiempo que en los países centrales. “Lo que no puedo creer es que acá se esté hablando de la vacuna con una camiseta partidaria. Es parte de la locura que vivimos nosotros. Eso no sé si ocurre en otros países del mundo", cuestionó.

Al tiempo que también puso en duda los efectos de la vacuna, que ya fue aprobada por la ANMAT y testeada en diversas fases de pruebas. "Los que saben dicen que puede ser que sea buena la vacuna rusa pero no están dadas las condiciones mínimas elementales de comprobación de que se hayan hecho todas las cosas”, sostuvo.

Además, el actor se quejó de la denominada "Operación Moscú", que trajo el cargamento de Sputnik V a nuestro país, y consideró que el Gobierno habla del tema "como una epopeya". “Deben salir en el mundo alrededor de 90000 vuelos por día y no lo transmite nadie. Acá lo transmitió un relator de fútbol como si fuera una epopeya, el comienzo del cruce de Los Andes", planteó. Y agregó: "Una ficción y un relato descomunal que no tiene que ver con la vacuna sino con campaña política a ver si pueden levantar un poco de los errores que cometieron durante el primer año de gobierno. No parece serio”.

Brandoni sobre la cuarentena

El actor de Esperando la Carroza también se refirió a cómo atravesó la cuarentena obligatoria en nuestro país y ponderó las marchas contra las medidas de prevención establecidas por el gobierno de Alberto Fernández.

“Hay una singularidad de la cual no tengo memoria ni he leído nada parecido de una pandemia de esta magnitud global. Lo pasé con cierta pena. El encierro fue incómodo en algunos casos y deprimente en otros”, indicó, al tiempo que consideró que el aislamiento le significó "perder contacto" con la familia y los amigos que para él era "muy importante". "Pero también Leí mucho, lo cual me hizo bien. Me permitió ponerme al día y reencontrarme con mi biblioteca”, reveló. Asimismo, Brandoni habló de la "esperanza" de "poder superar este momento. “Hay que cultivarla, sostenerla, mantenerla y quererla. Mi vocación política me ayuda para eso. Si no me hubiese alejado de la política hace muchos años”, afirmó.

E intentó vincular esa esperanza de forma insólita con un apoyo a Cambiemos. “Empezó a fines de 2019 donde, más allá de los defectos que pudo haber tenido el gobierno de Cambiemos, tuvo algunas cosas muy valiosas que la gente las comprendió: hay otra manera de gobernar sin odio, sin echarle la culpa al otro, aceptando y admitiendo los errores, dando marcha atrás y volver para enmendarlos. En ese sentido, esto fue significativo”, estimó.

Al tiempo que calificó de "clamorosas" las manifestaciones anticuarentena. “Me genera una esperanza enorme porque hay una cantidad de gente que va desde Ushuaia hasta Jujuy que han salido en ocho oportunidades en forma espontánea y pacífica pidiendo por la república, las leyes y la Constitución. Manifestándose en contra pero sin temor. Desde el punto de vista periodístico no se le ha dado la magnitud que tiene”, dijo.