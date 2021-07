Twitter prueba el botón de "no me gusta"

El servicio de microblogueo precisó que es un experimento y denominó la función puesta a prueba como 'voto hacia abajo' ('downvote', en inglés).

Twitter anunció este miércoles que está probando una nueva función que permitiría a los usuarios pulsar una especie del botón de 'no me gusta'. En las imágenes adjuntas a la publicación, se aprecia que algunos internautas pueden reaccionar con flechas o pulgares que apuntan hacia arriba y hacia abajo a los tuits de otros.

"Algunos de ustedes en iOS pueden notar diferentes opciones para votar hacia arriba o hacia abajo en las respuestas. Estamos probando esto para entender los tipos de respuestas que encuentran relevantes en una conversación […] Sus votos de abajo no son públicos, mientras que sus votos para arriba se mostrarán como 'me gusta'", aseguró la compañía a través de la cuenta del soporte ténico.

El servicio de microblogueo precisó que es un experimento, cuyos resultados se utilizarán en un estudio pendiente. Además, subrayó que el así denominado 'voto hacia abajo' no equivale al botón de 'no me gusta' y no afectará el orden de respuestas en un hilo.

Las aclaraciones de Twitter sobre su prueba del botón de no me gusta.

Facebook estrenó Soundmojis

Con la llegada de la actualización de Soundmojis, en Messenger los emojis contarán, cada uno, con un sonido particular. Esta nueva versión de los clásicos emojis contará con sonidos propios de la vida cotidiana, "desde aplausos, grillos, redoble de tambores y risas malvadas, hasta clips de audio de artistas como Rebecca Black y programas de televisión y películas como F9 de Universal Pictures , Brooklyn Nine-Nine de NBC y Universal Television , y Bridgerton de Netflix y Shondaland”.

"Lanzamos una biblioteca completa de Soundmoji para que elijas, que actualizaremos periódicamente con nuevos efectos de sonido y fragmentos de sonido famosos. Cada sonido está representado por un emoji, que mantiene en juego los emojis visuales que todos amamos, al tiempo que aporta sonido a la mezcla", dijeron en Facebook.

En la aplicación de Messenger (ya sea en iOS o en Android) hay que tocar el icono en forma de carita sonriente y seleccionar el altavoz. Allí se desplegará una serie de emojis, cada uno con una vista previa que permitirá escuchar el sonido que hará al momento de su envío. Esta actualización llega justo dos días antes del Día Mundial del Emoji, que se celebrará el próximo 17 de julio. Se dice que se celebra en esa fecha porque es el día en que Apple uso por primera vez un emoji en 2002, año en el que lanzó su aplicación iCal y cuyo icono mostraba precisamente el 17 de julio.