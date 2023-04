Elon Musk sacó la tilde azul de Twitter y explotaron los memes

La red social eliminó la verificación de miles de cuentas y algunos famosos manifestaron su enojo. A partir de ahora solo tendrán acceso a las herramienta las personas que se suscriban a Twitter Blue.

Twitter implementó este jueves unos de las modificaciones anunciadas por Elon Musk. Tras cambiar el famoso logo del pajarito azul por el perro que simboliza la criptomoneda Dogecoin durante algunos días, el magnate ahora eliminó la verificación de miles de cuentas y despertó el enojo de las celebridades.

Cuando el CEO de Tesla adquirió la red social, se anunciaron una serie de cambios. Uno de los más relevantes fue el lanzamiento de Twitter Blue, una suscripción que tendrían distintas ventajas: reducción en las publicidades que aparecen; la opción de compartir videos y audios largos; prioridad en las respuestas, las menciones; y las búsquedas de perfiles; entre otras. La "versión mejorada" tiene un costo de 8 dólares, en el caso de los dispositivos Android, y de 12 en los equipos de Apple.

Pero la medida que más controversia despertó fue la eliminación de las cuentas verificadas, ya que a partir de este jueves solo tendrán acceso al "tic azul" las personas que que paguen la suscripción. "Mañana, 20/04, eliminaremos las marcas de verificación en cuentas verificadas heredadas. Para permanecer verificado en Twitter, las personas tendrán que registrarse en Twitter Blue", notificó la empresas.

Hasta el momento, la compañía no confirmó si la eliminación será de forma masiva o no. Pero según informó The Washington Post, será un "proceso en gran parte manual" con resultados "paulatinos". Sin embargo, la primera consecuencia surgió en las últimas horas: la irá de los famosos.

Además, esa no será la única limitación que tendrán los usuarios que no habiliten Twitter Blue, pues tampoco podrán votar en las encuestas. "Votar en las encuestas requerirá verificación por la misma razón”, destacó. Lo curioso es que el empresario utilizó la herramienta en varias oportunidades para, según él, tomar decisiones cruciales como desprenderse de acciones de Tesla.

Del Papa a Ibai Llanos: los famosos que perdieron el verificado en sus cuentas de Twitter

Uno de las primeras celebridades en manifestar su disconformidad con la innovación de la red social fue Ibai Llanos. El popular streamer español se sorprendió al no encontrar el tilde azul al lado de su nombre de usuario: "No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad". Unos minutos después, reiteró su malestar y escribió: "Soy una cuenta fake".

Pero el amigo del Kun Agüero no fue el único afectado por los cambios en Twitter: el Papa Francisco también se vio perjudicado, ya que la cuenta @Pontifex perdió el verificado. Lo mismo ocurrió con figuras de la música como Taylor Swfit, Dua Lipa, Rosalía, Katy Perry; influencers como Kim Kardashian y deportistas de élite como Cristiano Ronaldo.

Elon Musk llegó a Twitter y se desataron las quejas

El magnate estadounidense completó su desembarco en la red social en abril de 2021 luego de meses de incertidumbre. Musk compró acciones de Twitter por USD 44.000 millones, convirtiéndolo en el mayor accionista de la compañía, y prometió renovar casi por completo la plataforma.

Uno de los primeros cambios fue la aparición de la sección "Para ti", donde aparecen publicaciones recomendados por la aplicación a partir de un algoritmo que también muestra información de cuentas que no se siguen. Según explicó el empresario, el objetivo es combatir a las cuentas fake y los vots. “Es la única forma realista de abordar el control de los enjambres de bots de lA avanzados”, subrayó.

