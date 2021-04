Claudio Belocopitt compartió su indignación por los anticuarentena y las filas en Fallabella

El empresario y presidente de la Unión de entidades de la Salud, Claudio Belocopitt visitó a Jorge Rial en TV Nostra y cargó contra periodistas y dirigentes de la oposición por rechazar las restricciones anunciadas la semana pasada para disminuir la circulación de Coronavirus después de alcanzar los picos más altos de contagios desde que inició la pandemia.

"El problema de la situación es que no lo ve toda la gente. Lo vimos el fin de semana, una tienda de liquidación que se va y colas de gente. La gente no tiene el conocimiento para entender lo que pasa", denunció Claudio Belocopitt en referencia a lo sucedido durante este fin de semana pasado tras la viralización de videos con largas filas y poco distanciamiento para entrar al local de Fallabella que anunció su salida del país. "Podés apelar a la auto disciplina. Creo que es lo que el Gobierno contempló, pero hoy por un descuento hicieron 3 cuadras de cola", reforzó indignado.

Jorge Rial le preguntó: "¿Viste la misma cola que vi yo? ¿vos qué harías? ¿Fueron tibias las últimas medidas?". El empresario se refirió a las últimas restricciones anunciadas por el Gobierno y consideró que "se hace difícil para todos pararse y dar una pésima noticia". "La gente prefiere, en todos los órdenes de la vida, que el problema no esté", agregó. "No tienen noción del esfuerzo que está haciendo el sistema todos los días, las 24 horas. Este fin de semana fue difícil en el área de internación y la gente estaba de shopping afuera", lamentó.

"Se mete la política sobre si nos quieren encerrar o no. Aunque me sigan puteando, esta situación está sucediendo y nos puede pasar a todos", observó al tiempo que defendió su postura por sobre varias de las múltiples versiones que tiene la oposición para cruzar al gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia. "Yo sólo describo: si la curva no la aplanamos, esto no lo vamos a poder parar nunca", propuso y destacó que "el año pasado el sistema de salud no se saturó porque hubo cuarentena. El año pasado no hubo gripe".

Sobre los medios que suman a la desinformación en sus presentaciones de todos los días, Belocopitt redobló la apuesta y lanzó: "¿Por qué no hacen buen periodismo de investigación y averiguan si cuando hablo estoy exagerando? Entendamos que hay que pedir pido y ponernos del mismo lado. No hablar más y salir de esto porque le agarra a cualquiera. La política hace estragos metiéndose en una discusión de este tipo".

Por último, el conductor indagó sobre las últimas medidas decretadas y sobre la posibilidad de volver a fase 1. "No llegamos a parar la ola que tenemos. Si decretás fase 1 hoy, dale 10, 12 días que van a ser complicados", expresó el empresario. Sobre el tiempo estipulado para las últimas restricciones anunciadas, explicó: "En tres semanas se estima el tiempo prudencial para frenar la circulación del virus. Además, lo que pase ahora, va a tener su efecto en tres semanas, como la vacunación a los mayores".

"Las consecuencias económicas van a ser nefastas, pero todo no se puede. No podemos tener estos niveles de circulación en este momento y tampoco saturar el sistema de salud", concluyó.