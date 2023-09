Amenazan con paro de colectivos: cuándo y dónde no habría transporte público

Los ciudadanos de una provincia podrían quedarse sin transporte público en los próximos días. Secretarios gremiales se pronunciaron sobre la posible medida.

Dirigentes sindicales hablaron sobre una posible medida de paro de transporte y de docentes debido a cuestiones salariales. Secretarios de varias entidades gremiales enumeraron los motivos de sus reclamos y exigieron al gobierno que se haga cargo de la situación para no tener que tomar decisiones restrictivas.

ATEP amenaza con ir a un paro de docentes en caso de no haber un acuerdo con el gobierno provincial en Tucumán, mientras que UTA también habla de una posible paralización del funcionamiento de los colectivos en la mencionada provincia, también por temas salariales.

El Secretario general de UTA dialogó con el medio Los Primeros y reveló la situación de las negociaciones y las posibles medidas a tomar. "Si no hay respuestas vamos a tomar medidas de acción directa, no sé si el jueves o el viernes, pero de que vamos a tomar medidas de fuerza las vamos a tomar. Con el salario de los trabajadores no podemos seguir esperando, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Cada vez que los compañeros tienen que percibir sus remuneraciones el estado nacional no manda los fondos", informó el gremialista.

Qué dijo el secretario de ATEP sobre la situación de los docentes tucumanos

Asimismo, el secretario General de ATEP, Hugo Brito, dialogó con el mencionado medio sobre lo que podría ocasionar un paro docente. "Estamos esperando, para esta última reunión, ver si el Gobierno acerca alguna propuesta, porque hasta el momento no llegamos a ningún acuerdo. En caso de no haber acuerdo, ATEP decidirá en el congreso los pasos a seguir. Al menos de mi parte no hay mucha esperanza de que haya una respuesta positiva para todos los planteos que hemos venido haciendo", comentó. Y sumó: "El gobierno insiste en el aumento que ya se dio. A pesar de que hemos venido barajando distintas posibilidades, hemos planteado algunos temas que nos parecían que eran discriminatorios en cuanto a lo salarial. Esto es porque en el mínimo que han dado con este aumento se consignan sumas que son nacionales. Vemos con preocupación que el Gobierno en el presupuesto provincial, es en el sector docente, en el que menos se invierte".

Brito aseguró que la inflación hizo que los últimos aumentos perdieran fuerza y por eso cree necesaria una revisión. "Al menos que se adelante lo que se había planteado como aumento para octubre en el mes de septiembre. ATEP va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Nosotros estamos pidiendo una reivindicación salarial que les permita a los docentes vivir y cubrir sus necesidades. Ya ni siquiera hablamos de dignidad, porque ya con esta situación económica tan caótica que estamos viviendo estamos pidiendo lo elemental”, cerró.