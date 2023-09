¿Cuántos años tiene Tomás "Toto" Kirzner"? La edad del actor e hijo de Adrián Suar

El actor logró destacarse en producciones tanto en televisión como en cine, y su sentido del humor y su autenticidad en las redes sociales lo convirtió en una figura querida por sus seguidores.

Tomás Kirzner, conocido cariñosamente como "Toto", brilla en la pantalla chica en la nueva producción de Polka Buenos Chicos. Como hijo de dos reconocidos actores, Adrián Suar y Araceli González, Toto heredó el talento e hizo su camino en la actuación y el mundo del espectáculo. En este artículo, te contamos la edad actual de Tomás Kirzner y algunos detalles sobre su vida y carrera.

​​​​​​​

Un joven con trayectoria​​​​​​​

Tomás Kirzner nació el 17 de agosto de 1998, lo que significa que actualmente tiene 25 años de edad. Su signo astrológico es Leo, conocido por su carisma y creatividad. Su lugar de nacimiento es Argentina, y precisamente en ese país llevó adelante una carrera en el mundo del entretenimiento que llamó la atención de muchos.​​​​​​​

Una carrera actoral en crecimiento​​​​​​​​​​​​​​​

Toto Kirzner se destaca en la actuación tanto en televisión como en cine. Su debut en la pantalla chica se produjo en 2012 cuando participó en un episodio de Gracias por Venir, Gracias por Estar. Sin embargo, fue su papel en el cortometraje INT. BAR - NIGHT el que lo hizo ganar más reconocimiento como actor. Este cortometraje le permitió mostrar su talento y versatilidad en la actuación.​​​​​​​​​​​​​​

Uno de los momentos más significativos en la carrera de Toto Kirzner fue su papel en la película El Fútbol o Yo en 2017. En esta comedia argentina, interpretó el personaje de Javo, consolidando su presencia en la pantalla grande y ganándose el reconocimiento de la audiencia.​​​​​​​

La curiosa "muerte" de Toto Kirzner​​​​​​​

Además de su trabajo en la actuación, Toto Kirzner es un usuario activo de las redes sociales, en especial de Instagram, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y se comunica con sus seguidores. En sus historias, a menudo se muestra sincero y relajado, compartiendo momentos personales y reflexiones con su audiencia.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Actualmente es uno de los protagonistas de Buenos Chicos, la nueva apuesta de El Trece producida por Polka.

​​​​​​​

Recientemente, Toto Kirzner encontró a sus seguidores con un toque de humor en Instagram. Recibió dos saludos en línea, uno de una foto suya en solitario y otro en compañía de alguien más. Luego, llegó una tercera imagen donde se le veía acompañado. Con humor, Toto planteó la teoría de que cuando alguien deja de existir, quienes lo conocen suben imágenes como despedida.​​​​​​​

Bromeó al respecto y escribió, "¿Fallecí y no me enteré?" en sus historias de Instagram. Luego, en tono humorístico, agregó: "Todavía no me avisaron". Sus bromas en línea generaron divertidas reacciones entre sus seguidores y el público en general.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​