Fernando Iglesias se peleó con Bonelli al aire: "Me voy a mi casa"

El diputado macrista se molestó porque lo interrumpían y no podía contestarle a Berni. El descargo del conductor.

El diputado macrista Fernando Iglesias se molestó con el conductor de televisión Marcelo Bonelli debido a que los demás entrevistados en Todo Noticias (TN) lo interrumpían y no dejaban responder al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que los había acusado de irresponsables por tomar una deuda de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Bueno Bonelli. Marcelo invítame cuando pueda hablar. Sino me voy a mi casa. Sino me dejás terminar me voy a mi casa. No se puede polemizar así. Terminar no, empezar no me dejás", se quejó en voz alta Iglesias que intentaba justificar el aumento de la pobreza en los dos gobiernos que lo representan: la gestión de Mauricio Macri y de Fernando De la Rúa.

Luego Iglesias y Berni se cruzaron por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. "Yo de estadísticas no sé, pero sí se que la provincia está estallada y vos deberías estar gestionando en lugar de estar acá", atacó el legislador luego de que Bonelli le diera la palabra sin interrupciones.

En respuesta, Berni mostró la pantalla de su teléfono celular: "Acá tiene las estadísticas, si me da su WhatsApp se las paso y aparte puedo explicar algunas cosas que dice que no entiende. No le puede faltar el respeto al pueblo bonaerense, ni al pueblo argentino. El general Perón decía que la voz del pueblo es la voz de Dios. El peronismo ganó en las urnas por parte del pueblo al que usted le falta el respeto".

Berni cruzó a Iglesias por bloquear el presupuesto

El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Iglesias por dejar sin presupuesto al gobierno nacional perjudicando los planes para el acuerdo por el pago de la deuda externa.

"Hubo una decisión de la oposición de dejarlo sin presupuesto. Me parece que no se puede dejar al país sin presupuesto porque nos hagamos los ofendidos por el discurso de un diputado, me parece que los argentinos deberíamos estar indignados con los que endeudaron a la Argentina de forma irresponsable", indicó.

"Si tenemos un problema hoy en la Argentina, es porque se ha endeudado al país en los últimos 4 años como nunca en la historia. Tres cuartas partes de la deuda que tiene el FMI la contrajo con la Argentina. Lo que es peor: no sólo que nos endeudaron, sino que no sabemos donde está la plata. Todos hablamos de la puerta giratoria de la Justicia, pero no hablamos de la puerta giratoria del FMI", cruzó.