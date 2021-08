Vergonzoso: TN difundió una fake news que ya había sido desmentida

El canal del Grupo Clarín levantó una fake news que El Cronista bajó luego de que el supuesto autor del informe asegurara que él no lo publicó.

La cercanía de las elecciones pone a TN, el canal de propaganda del Grupo Clarín, a tirar manotazos de ahogado. Esta vez, pusieron al aire un supuesto informe sobre profesionales que emigran del país para sumar su granito de arena a la campaña macrista, pero lo que no vieron es que El cronista bajó la publicación y pidió disculpas luego de que el "autor" del mismo se desentendiera del tema.

La semana pasada, El Cronista publicó un supuesto estudio que aseguraba que la Argentina es uno de los países con más profesionales emigrados, casi al mismo nivel que el país que tanto le gusta a la derecha para usar de referencia, Venezuela. Si bien la fake news giró por las redes sociales, apareció el supuesto autor del informe y aseguró: "honestamente, no tengo ni idea de a qué informe se refieren. Me sorprendió ver mi nombre ahí. No he publicado nada recientemente sobre ese tema".

Así, El Cronista no sólo dio de baja la publicación sino que terminaron pidiendo disculpas. De todos modos, en TN levantaron nuevamente el informe y le dieron crédito como si fuera la propia Constitución Nacional.

Al aire de Sólo una vuelta más, en un informe titulado tendenciosamente como "jóvenes que emigran de la Argentina", la periodista Adriana Amado insistió con que nuestro país encabeza la lista de los países con "más expatriación de Latinoamérica". Para adelantarse al papelón, el conductor del programa, Diego Sehinkman, preguntó cuál era la fuente dado que, aseguró, "ya te la van a objetar".

Amado tomó la observación de su compañero, pero hizo de cuenta que el estudio, presentado con bombos y platillos en la pantalla de TN, fue hecho con información del Banco Mundial.