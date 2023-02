Repudio en TikTok por la declaración de una joven: "Estoy enamorada de uno de los rugbiers"

Julieta, una joven tiktoker de 22 años, generó un escándalo en las redes sociales al confesar su amor por uno de los rugbiers asesinos de Fernando Báez Sosa.

Una joven llamada Julieta, de 22 años, publicó un polémico video en TikTok en el cual dice estar enamorada de uno de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El video se viralizó tanto que Julieta tuvo que poner su cuenta en privado, luego de que millones de usuarios de la plataforma le manifestaran su repudio e indignación, especialmente por los días movilizantes que la familia de Fernando está atravesando actualmente.

“Estoy enamorada de uno de los rugbiers. Perdón gente, necesito descargarme con alguien y que me den sus opiniones. Estoy enamorada de Blas Cinalli, pero mucho, al punto de que sueño con ese chabón", confesó Julieta en aquel video de TikTok, en el que también asegura estar "muy obsesionada con él". "Me parece hermoso, tengo fantasías con él", admitió.

"Sé que no me puedo enamorar de un asesino, que está preso, pero lo amo. No me juzguen”, les pidió a sus seguidores. Además, la joven dijo que estuvo viendo todos los videos del juicio y que le generaron mucha angustia. "Me puse muy mal. Son chicos de mi edad, me pongo en el lugar de ellos”, sostuvo.

En diálogo con TN, la tiktoker explicó que Blas "le interesa de verdad" y que no sabe si estará en una relación, pero que tampoco le importa. Miles de usuarios de la plataforma le dejaron comentarios furiosos y, más tarde, Julieta puso su cuenta en privado. “Jamás pensé que iban a llegarme tantos comentarios, que se iba a hacer tan viral. No quiero tener problemas, me hacen mal las críticas de gente que no conozco”, confesó.

Más allá de las críticas que recibió, Julieta sostuvo: "No es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas”.

Por último, la joven también confesó que sus padres "están muy enojados" por los videos que publicó en la red social, pero que como ya es mayor de edad, se hace cargo de sus propias decisiones. "Mi familia no tiene nada que ver. A ellos no les gusta para nada lo que estoy haciendo”, concluyó.

Enamorarse de asesinos: qué es la hibristofilia

La hibistrofilia es un trastorno a través del cual algunas personas, especialmente mujeres, sienten atracción sexual hacia asesinos, violadores o personas que hayan cometido algún tipo de crimen. No existe una explicación puntual sobre la causa de este trastorno, pero se cree que los consumos culturales tendrían mucho que ver. En la cultura popular, esta parafilia se conoce como el "síndrome de Bonnie & Clyde", en referencia a la famosa película de los dos amantes criminales estadounidenses que se enamoran apasionadamente.

El rol que ocupó Blas Cinalli en el asesinato de Fernando Báez Sosa

Blas Cinalli fue señalado desde un principio como un partícipe secundario del homicidio. Más tarde se filtró un video en el que aparece dándole golpes a Fernando. Luego, las pruebas de ADN determinaron que las prendas de Blas también estaban manchadas con sangre de Fernando y uno de los testigos aseguró que el joven le dio golpizas a Báez Sosa mientras estaba en el piso. Finalmente, la Justicia determinó que le corresponde 15 años de prisión, al igual que a Ayrton Viollaz y Lucas Petrossi.